"Казали за різне": Кароль зізналася, чи робила підтяжку грудей та чи дозволяє собі солодке
Співачка Тіна Кароль неодноразово демонструвала підписникам свої тренування, дивувала витривалістю у змаганнях з іншими фітнес-красунями, а також детально розповідала про догляд за шкірою.
І попри це фани зірки все одно час від часу закидають їй косметичні або пластичні маніпуляції. Відповісти на запитання про втручання хірургів у свою зовнішність виконавиця вирішила в Instagram.
"Жодної підтяжки чи жодної операції не було… все натуральне. Хоча багато разів казали за різне… ні, все своє. Думки, звісно, завжди приходять, але якось я не наважуюсь. І вирішила, що поки я це можу сама виправити, фізично тримати у тонусі, то так і буде", – сказала вона.
Також Кароль розповіла, що зі спорту обирає не лише йогу, і зізналася, чи їсть солодке.
Нагадаємо, раніше Кароль демонструвала стійку на голові.