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"Казали за різне": Кароль зізналася, чи робила підтяжку грудей та чи дозволяє собі солодке

Тетяна Сухачова 26 липня, 17:15

Співачка Тіна Кароль неодноразово демонструвала підписникам свої тренування, дивувала витривалістю у змаганнях з іншими фітнес-красунями, а також детально розповідала про догляд за шкірою.

І попри це фани зірки все одно час від часу закидають їй косметичні або пластичні маніпуляції. Відповісти на запитання про втручання хірургів у свою зовнішність виконавиця вирішила в Instagram.

"Жодної підтяжки чи жодної операції не було… все натуральне. Хоча багато разів казали за різне… ні, все своє. Думки, звісно, завжди приходять, але якось я не наважуюсь. І вирішила, що поки я це можу сама виправити, фізично тримати у тонусі, то так і буде", – сказала вона.

Тіна Кароль відповіла на питання
Тіна зізналася, що думає про можливість зробити операцію
скрін з Instagram Тіни Кароль

Також Кароль розповіла, що зі спорту обирає не лише йогу, і зізналася, чи їсть солодке.

Тіна Кароль розповіла, яким спортом займається
Співачка займається не лише йогою
скрін з Instagram Тіни Кароль
Співачка Кароль розказала, чи їсть солодке

Солодке – можна :)

скрін з instagram

Нагадаємо, раніше Кароль демонструвала стійку на голові.

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Тіна Кароль
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