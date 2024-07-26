"Казали за різне": Кароль зізналася, чи робила підтяжку грудей та чи дозволяє собі солодке

Співачка Тіна Кароль неодноразово демонструвала підписникам свої тренування, дивувала витривалістю у змаганнях з іншими фітнес-красунями, а також детально розповідала про догляд за шкірою.

І попри це фани зірки все одно час від часу закидають їй косметичні або пластичні маніпуляції. Відповісти на запитання про втручання хірургів у свою зовнішність виконавиця вирішила в Instagram.

"Жодної підтяжки чи жодної операції не було… все натуральне. Хоча багато разів казали за різне… ні, все своє. Думки, звісно, завжди приходять, але якось я не наважуюсь. І вирішила, що поки я це можу сама виправити, фізично тримати у тонусі, то так і буде", – сказала вона.

Тіна зізналася, що думає про можливість зробити операцію скрін з Instagram Тіни Кароль

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Також Кароль розповіла, що зі спорту обирає не лише йогу, і зізналася, чи їсть солодке.

Співачка займається не лише йогою скрін з Instagram Тіни Кароль

Солодке – можна :) скрін з instagram

Нагадаємо, раніше Кароль демонструвала стійку на голові.