Спікули, японські креми, сон і три літри води: головні секрети догляду Тіни Кароль

25-го січня співачці Тіні Кароль виповнилося 39 років.

З цієї нагоди вона не лише презентувала ліричну пісню, а й розказала ТаблоID про головні секрети догляду за собою, лайфхаки та заняття йогою.

Артистка відповіла коротко, але змістовно.

"Я фанатка японської косметики. Вона підходить за текстурою та концентрацією. Креми зі спікулами - мій новий хіт з догляду", - зізналася Тіна.

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Тіні 39, і, схоже, її краса досі природна, без втручань і уколів

Що ж до табу в догляді, то такого для артистки не існує.

"Я просто дуже вибіркова до процедур і спершу розберусь, де маркетинг, а де справді еволюційний підхід", - запевнила вона і додала, що не робить необдуманих кроків у догляді, тому і жалкувати нема про що.

Тіна не боїться показатися зранку без макіяжу і фільтрів

Головні секрети краси Кароль - це сон, не їсти ввечері після 19.00 та контроль цукру.

До косметолога зірка ходить раз на два місяці.

"Це рідко)), але системно", - каже вона.

Кароль вдається бути постійно приблизно в одній вазі і чудовій формі

Що ж до йоги, то Тіна, яка неодноразово показувалася в карколомних позах, скромно зауважила: хвалитися досягненнями зарано.

"Я не так довго займаюся, щоб цим можна було б хизуватись. Напрям моєї йоги - це аштанга йога. Здається, це найважчий рівень. Я люблю долати перешкоди", - пояснила співачка.

Тіна любить долати перешкоди, і йога їй підходить

На запитання про те, як швидко прийти в гарну форму перед важливими зйомками, Кароль сказала:

"Пити 3 літри води в день. Емоційний тонус, отримувати задоволення від процесу".

Сон, багато води і поменше цукру

На прохання дати пораду краси українськими жінками, які залишаються в країні, Кароль зазначила:

"Не діліть на тих, хто залишається в країні, і на тих, хто ні. Важко всюди. Не у всіх є куди повертатись.



Догляд за собою - це мислення. Не отруюйте свідомість занепадом, не дозволяйте емоційну слабкість. Не перекладайте відповідальність ні на кого. Не мрійте, дійте. Стосовно тіла та обличчя - порада одна: сон".

Нагадаємо, нещодавно свій день народження відзначала Оля Полякова. Співачці виповнилося 45, і вона розказала, скільки коштує її догляд.