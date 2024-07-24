Лобода у бежевому спортлуці повернулася у спорт після перелому руки. Відео

Лобода повертається до спорту після травми

Співачка Світлана Лобода, яка у червні на зйомках кліпу зламала праву руку і перенесла на ній операцію, планує поповнити ряди спортсменів.

У своєму Instagram 41-річна виконавиця просто неба показала свій воркаут.

"Зняла бандаж. Так щаслива. Починаємо розминку і спорт! Побажайте мені успіхів", - підписала відео виконавиця.

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Лобода обережними рухами повертається у спорт

Співачка здебільшого займалася верхньою частиною тулуба

Виконавиця зробила нахили у різні сторони

Під кінець зірка задіяла і ноги

Як відомо, однією з мотивацій якомого швидкого одужання для Лободи є і повернення до улюбленого спорту. Співачка, як і деякі її колеги, не пропускає занять навіть у відпустці.