Лобода з поламаною рукою показалася у лікарні після операції

Співачка Світлана Лобода, яка днями на зйомках кліпу зламала праву руку, перенесла на ній операцію. Зірка поділилася фото з лікарні.

Світлину вона поширила у своєму Instagram.

На фото 41-річна Світлана лежить на лікарняному ліжку та працює за ноутбуком.

Вочевидь травма була серйозна

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Також Лобода зізналася, що через травму була змушена вперше за 2 роки мити голову у салоні краси.

Світлана не може самостійно помити голову однією здоровою рукою, тому вимушено пішла в салон

Нагадаємо, якось в одному із інтерв'ю Світлана Лобода заявила, що не перекладатиме свої пісні на українську, бо "мова не належить російській владі".

Як відомо, нещодавно Лобода вітала своїх донечок з днем народження. Старшій доньці співачки Євангеліні на початку квітня виповнилося 13, а молодшій Матільді у травні - 6.