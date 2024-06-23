Лобода з поламаною рукою показалася у лікарні після операції
Співачка Світлана Лобода, яка днями на зйомках кліпу зламала праву руку, перенесла на ній операцію. Зірка поділилася фото з лікарні.
Світлину вона поширила у своєму Instagram.
На фото 41-річна Світлана лежить на лікарняному ліжку та працює за ноутбуком.
Також Лобода зізналася, що через травму була змушена вперше за 2 роки мити голову у салоні краси.
Нагадаємо, якось в одному із інтерв'ю Світлана Лобода заявила, що не перекладатиме свої пісні на українську, бо "мова не належить російській владі".
Як відомо, нещодавно Лобода вітала своїх донечок з днем народження. Старшій доньці співачки Євангеліні на початку квітня виповнилося 13, а молодшій Матільді у травні - 6.
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