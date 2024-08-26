"Любов переможе": Тарабарова показала сина і доньок в укритті під час російського обстрілу

Світлана Тарабарова з дітьми показала, як почався їхній ранок через атаку з боку країни-агресора

26-го серпня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по містах України.

Багатодітна мама, співачка Світлана Тарабарова показала, як від вибухів ховалися її діти.

"Як на 4м² імпровізованого домашнього укриття може бути сконцентровано стільки любові та ненависті одночасно? Ненависть до тих, хто краде дитинство наших дітей, мрії, життя, міста. І любов. Безмежна. Беззаперечна. Справжня... І так, любов переможе!", - написала вона.

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Нагадаємо, у жовтні Світлана та її чоловік Олексій святкуватимуть 8-му річницю шлюбу. Тарабарова не ховає дітей від камери, а навпаки, доволі часто показує їх у своєму блогу.