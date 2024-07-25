Тарабарова оголила ніжки в міні та поміркувала про пошук недоліків у собі. Фото

Співачка і мама трьох дітей Світлана Тарабарова вирішила поцікавитися у своїх підписників, чи подобається їм власне відображення у дзеркалі.

Своє питання артистка проілюструвала фотографіями, на яких позує в коротенькій білій спідниці і демонструє світу стрункі ніжки.

"Люди частіше діляться на дві категорії у цьому питанні - які подобаються собі у дзеркалі і які завжди шукають в собі недоліки. Я скоріше у другому таборі А ви? Подобаєтесь собі у відображенні?", - звернулася до своєї аудиторії Світлана.

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Тарабарова нечасто являє світу свої ноги. Мабуть, тому, що любить шукати в собі недоліки

"Недоліки?! Я залипла на фото, бо ти така красуня😍😍😍 просто не відірвати очей! а ти якісь недоліки там шукаєш", - написала у коментарях Інна Мірошниченко.

"Неймовірна! І зараз я собі нарешті подобаюся", - написала співачка Анна Завальська.

Найменшій доньці співачки у квітні був рік

Нагадаємо, нещодавно Світлана з дітьми та подругою Наталкою Карпою відпочивала у горах.

Як відомо, у Тарабарової з чоловіком троє дітей: Іван, Поліна і Марія.