Вакарчук показав рідкісне дитяче фото з красунею-мамою

Фото з Instagram Святослава Вакарчука

Співак та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав шанувальникам архівне дитяче фото з мамою та поділився згадками про рідне Мукачево.

Світлини він опублікував у своєму Instagram.

На першому чорно-білому кадрі маленький Святослав стоїть у колясці, а його мама підтримує його за руку. Друге фото - селфі Вакарчука з мамою на тлі набережної у Мукачеві.

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"Сакура, набережна в Мукачеві, монастир на Латориці, двір, у якому я народився. Там проживали сім’ї п’яти національностей. А загалом, запах… Запах Мукачева, який я ні з чим не сплутаю", - підписав світлини співак.

Вакарчук показав рідкісне дитяче фото

Фото з Instagram Святослава Вакарчука

Нагадаємо, якось в інтерв'ю Святослав Вакарчук розповідав, чи збирається знову йти у політику.

Також він зізнався, що у тонусі під час війни його тримає спорт, гумор та дружина.