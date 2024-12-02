Парфільєва замилувала фото з 1-річним синочком біля ялинки
Блогерка-мільйонниця, бізнесвумен і мама Таня Парфільєва разом зі своїм сином Олександром наробила затишних фото біля ялинки.
На знімках 30-річна мама з 1-річним хлопцем показали теплі обійми і порозглядали іграшки.
"Запамʼятати момент", - підписала фото Парфільєва.
Нагадаємо, будинок, де нині живуть Парфільєва з чоловіком і дитиною почали будувати ще до великої війни. У червні 2022-го Тетяна розказувала і показувала, як попри труднощі продовжували будівництво.
"Ніколи не було РХП": Парфільєва в спідньому похизувалася тілом за тиждень після пологів і назвала свої параметри зараз
Парфільєва в чорному бікіні посвітила спокусливими формами на Мальорці
Знайдіть 10 відмінностей: Парфільєва з чоловіком і сином у фемілі-луках похвалилися своїми тачками