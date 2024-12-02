Парфільєва замилувала фото з 1-річним синочком біля ялинки

Блогерка-мільйонниця, бізнесвумен і мама Таня Парфільєва разом зі своїм сином Олександром наробила затишних фото біля ялинки.

На знімках 30-річна мама з 1-річним хлопцем показали теплі обійми і порозглядали іграшки.

"Запамʼятати момент", - підписала фото Парфільєва.

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Зазвичай у сімейних зйомках бере участь і батько маленького Олександра, блогер Іван Кришталь

Коли мама не підказала, яку емоцію видати для фото

Нагадаємо, будинок, де нині живуть Парфільєва з чоловіком і дитиною почали будувати ще до великої війни. У червні 2022-го Тетяна розказувала і показувала, як попри труднощі продовжували будівництво.