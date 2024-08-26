Знайдіть 10 відмінностей: Парфільєва з чоловіком і сином у фемілі-луках похвалилися своїми тачками

Блогерка-мільйонниця, бізнесвумен і мама Таня Парфільєва разом зі своїм чоловіком Іваном та сином Олександром здивували домашньою зйомкою.

Родина вбралася у фемілі-луки, ба більше, похизувалася однаковими автівками.

Для кожної сімейної зйомки Таня продумує усе до деталей, і цього неможливо не помітити

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Нагадаємо, днями Таня з чоловіком, які минулого року вперше стали батьками, похрестили сина. Хрещеними батьками для Олександра обрали блогерку Дашу Квіткову та бізнесмена Євгена Таллера.