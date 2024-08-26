Знайдіть 10 відмінностей: Парфільєва з чоловіком і сином у фемілі-луках похвалилися своїми тачками
Блогерка-мільйонниця, бізнесвумен і мама Таня Парфільєва разом зі своїм чоловіком Іваном та сином Олександром здивували домашньою зйомкою.
Родина вбралася у фемілі-луки, ба більше, похизувалася однаковими автівками.
Нагадаємо, днями Таня з чоловіком, які минулого року вперше стали батьками, похрестили сина. Хрещеними батьками для Олександра обрали блогерку Дашу Квіткову та бізнесмена Євгена Таллера.
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