Синхронне плавання та звабливі луки: Муіньо зняла запальний кліп для британської зірки Дуа Ліпи

Українська режисерка та кліпмейкерка Таню Муіньо додала до свого зіркового портфоліо ще одне гучне ім’я.

Одеситка, яка знімала кліпи таким артистам, як Дженніфер Лопес, Ленні Кравіц, Сем Сміт, Гаррі Стайлз та інші, презентувала яскраву співпрацю з Дуа Ліпою.

Муінйо, у звичному для себе стилі, зняла кліп на пісню Illusion. У ньому Дуа Ліпа з’являється у компанії команди синхронних плавців. Разом з ними зірка плюхається у басейні й виконує запальну хореографію.

До речі, нещодавно співачка кардинально змінила імідж скрін з кліпу

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Співачці довелося вдатися до неабияких трюків скрін з кліпу

Артистка похизувалася формами скрін з кліпу

Як зазвичай буває у кліпах від Муіньо, у відео Дуа Ліпи були танці скрін з відео

ДИВІТЬСЯ КЛІП:

До речі, Муінйо знімає кліпи не лише світовим селебріті. Серед її клієнтів (а також друзів) чимало українських артистів. Зокрема, вона знімала відео для Дмитра Монатіка, Наді Дорофєєвої, Володимира Дантеса та інших.

Нагадаємо, Муінйо увійшла до рейтингу “УП100 Сила жінок” у категорії “Креативні індустрії”.