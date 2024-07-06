Хижа парочка: дружина футболіста Луніна у бікіні пригорнулася до голоторсого коханого біля басейну. Фото
Дружина футболіста української збірної, яка нещодавно вилетіла з Євро-2024, голкіпера Андрія Луніна, Анастасія показалася з ним на відпочинку в Італії.
Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.
На фото Андрій та Анастасія позують біля басейну. На дружині футболіста крихітне бікіні у хижий принт та сонцезахисні окуляри. Лунін же стоїть біля коханої, обіймаючи її за талію, у купальних шортах з таким же принтом.
Також пара наробила селфі на тлі пам'яток у Римі. Фото виклав Андрій у своєму Instagram.
Нагадаємо, в червні після перемоги "Реалу" Андрій Лунін подякував своїй дружині за мотивацію та натхнення.
Як відомо, пара вже кілька років мешкає в Іспанії. Там Андрій та Анастасія одружилися й в них народився син. Зараз хлопчику 2 роки.
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