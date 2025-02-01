"Плакала як маленька": Tayanna зізналася, чому боїться ходити на побачення

Фото з Instagram Tayanna

Співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) зізналася, що їй стало страшно ходити на побачення та розповіла чому.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Дівчата, у кого бувало останнім часом таке, що було страшно йти на побачення? Декілька днів тому моя мама запропонувала мені познайомитися з чоловіком і сходити на побачення. І знаєте що? Тринда. Я розплакалася від страху. Я сиділа коло мами і плакала як маленька, що я не хочу на побачення, бо мені страшно, бо я втомилася думати про те, що потрібно комусь сподобатись, а раптом не вийде", - написала співачка.

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Співачка зізналася, що їй страшно ходити на побачення

Як відомо, Tayanna раніше зустрічалася з російським саундпродюсером Єгором Глєбовим. Їхні стосунки тривали три роки.

Співачка розійшлася з чоловіком після його зради.

Також пара має спільного сина, 11-річного Даніеля.