Tayanna в потязі показала б'юті-процедуру і балощі з "кусючим" сином

Марія Ткаченко 15 серпня, 11:00

Співачка Тayanna (Тетяна Решетняк) поділилася кількома фото з особливої для неї подорожі. На них із артисткою її 11-річний син Даніель та молодший брат Тарас.

"Почалась наша мініподорож. Для мене дуже важлива родина, сім'я, і час з сином безцінний", - написала 39-річна зірка в Instagram.

Tayanna і її син

11-річний Даніель поки дається мамі для поцілунків та Insta-фото

Фото з Instagram Tayanna
Tayanna з сином і братом

Тетянин молодший брат працює кондитером


Куди саме вона попрямувала, Тетяна не розкрила. Виконавиця запостила кілька фото з потягу - в дорогу вона прихопила з собою тканинну масочку.

Таянна

До порад співачки, як круто виглядати, можна додати й цей б'юті-лайфхак для подорожей

Син Tayanna від російського саундпродюсера

Кусь

Співачка Tayanna

Як відомо, в Tayanna троє братів. Один із них, Міша Марвін продовжує жити і працювати у Москві, ще й записувати дуети з артистами-путіністами.

Нагадаємо, батько Даніеля - російський саундпродюсер Єгор Глєбов. Тетяна якось зізнавалася, що що рідкісне спілкування з ним травмує хлопчика.

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