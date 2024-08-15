Tayanna в потязі показала б'юті-процедуру і балощі з "кусючим" сином

Співачка Тayanna (Тетяна Решетняк) поділилася кількома фото з особливої для неї подорожі. На них із артисткою її 11-річний син Даніель та молодший брат Тарас.

"Почалась наша мініподорож. Для мене дуже важлива родина, сім'я, і час з сином безцінний", - написала 39-річна зірка в Instagram.

11-річний Даніель поки дається мамі для поцілунків та Insta-фото Фото з Instagram Tayanna

Тетянин молодший брат працює кондитером

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Куди саме вона попрямувала, Тетяна не розкрила. Виконавиця запостила кілька фото з потягу - в дорогу вона прихопила з собою тканинну масочку.

До порад співачки, як круто виглядати, можна додати й цей б'юті-лайфхак для подорожей

Кусь

Як відомо, в Tayanna троє братів. Один із них, Міша Марвін продовжує жити і працювати у Москві, ще й записувати дуети з артистами-путіністами.

Нагадаємо, батько Даніеля - російський саундпродюсер Єгор Глєбов. Тетяна якось зізнавалася, що що рідкісне спілкування з ним травмує хлопчика.



