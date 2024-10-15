"Ти - планета": Бєдняков привітав дружину з 39-річчям і показав її усміхнену та в купальнику

Марія Мельник 15 жовтня, 15:45
Дружина Бєднякова у светрі і окулярах
фото з Instagram

15-го жовтня актор і телеведучий Андрій Бєдняков вітає свою дружину, блогерку Анастасію Коротку з 39-річчям.

Цього року Андрій обійшовся без "вдалих" фото коханої, натомість запостив милі знімки, які доповнив теплими словами.

"Ти - планета, для якої замало одного глобуса.
Бо неможливо вільного покарати тюрмою
Я - це той, хто колись ходив на дальню зупинку автобуса,
Щоб просто подовше пройтись із тобою.

Сьогодні не буде твоїх традиційних "найкращих фото", бо рано чи пізно все закінчується. Сьогодні так. З днем народження", - написав Бєдняков.


Анастасія Бєднякова у сукні

У мирні часи подружжя багато подорожувало разом

Дружина Бєднякова в купальнику

Андрій завжди підловлює живу емоцію коханої

Нагадаємо, впродовж великої війни Андрій і Анастасія живуть окремо. Короткая з дітьми, донькою Ксенією і сином Остапом, мешкають в Каліфорнії. Рік тому Анастасія розказувала, чи планують вони повернутися в Україну.

Читайте також:

Дружина Бєднякова повідомила про вагітність і показала ФОТО

"Щаслива мамка охєрєває": дружина Бєднякова показала новонародженого і заклопотану себе

Дружина Бєднякова розсекретила ім'я їхнього новонародженого сина

Бєдняков
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів