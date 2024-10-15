"Ти - планета": Бєдняков привітав дружину з 39-річчям і показав її усміхнену та в купальнику

15-го жовтня актор і телеведучий Андрій Бєдняков вітає свою дружину, блогерку Анастасію Коротку з 39-річчям.

Цього року Андрій обійшовся без "вдалих" фото коханої, натомість запостив милі знімки, які доповнив теплими словами.

"Ти - планета, для якої замало одного глобуса.

Бо неможливо вільного покарати тюрмою

Я - це той, хто колись ходив на дальню зупинку автобуса,

Щоб просто подовше пройтись із тобою.



Сьогодні не буде твоїх традиційних "найкращих фото", бо рано чи пізно все закінчується. Сьогодні так. З днем народження", - написав Бєдняков.

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Андрій завжди підловлює живу емоцію коханої

Нагадаємо, впродовж великої війни Андрій і Анастасія живуть окремо. Короткая з дітьми, донькою Ксенією і сином Остапом, мешкають в Каліфорнії. Рік тому Анастасія розказувала, чи планують вони повернутися в Україну.