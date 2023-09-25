"Люблю город": Кароль розказала про місця сили та чуттєво помацала своє личко для глянцевих ФОТО

Співачка Тіна Кароль знялася для глянцевого видання та розповіла про свої місця сили, якими назвала, зокрема, всю Україну.

На сторінках Marie Clair Тіна з'явилася з яскравим мейкапом та в чорній сукні з оголеними плечима.

"Вся Україна — це місце сили! Немає куточка, який би не надихав, і людей, які б не надихали", - відповіла артистка на запитання, що є для неї місцем сили.

Тіна позувала в своєму класичному образі - з червоною помадою та розпущеним волоссям фото Marie Clair

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"Безумовно, люблю свій дім, своє подвір’я, свій город… Безумовно люблю Карпати: вони як колиска натхнення для мене. Там є особливі місця, в яких ти слухаєш тишу, слухаєш природу", - додала Кароль, яка цього літа частенько хвалилася своїм врожаєм.



Кароль зізналася, що любить свій город та свій заміський дім, який почала будувати ще разом із чоловіком Євгеном Огіром

Нагадаємо, не так давно Тіну підловили на вулиці Києва з відомим хореографом, якого вона ніжно і майже непомітно попестила по руці.