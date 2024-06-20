Млосна Кароль у чорній двійці посвітила оголеним персом для фото
Співачка Тіна Кароль поділилася зі своїми шанувальниками черговим стильним фотосетом.
39-річна артистка, вбрана в чорний брючний костюм і нюдові туфельки-слінгбеки, не усміхається в камеру, а навпаки, має сумовито-задумливий вираз обличчя. Причому жакет Тіна надягла на голе тіло, давши змогу фанам трохи помилуватися її грудьми.
"Не бійся мріяти, не бійся діяти. Мрії живуть в кожному з нас, дарують сили та натхнення", - підписала світлини Кароль.
Нагадаємо, нещодавно Тіна показувала, як вона виглядає без макіяжу, коли вранці ще ніжиться у своєму ліжку та робить селфі. Як відомо, співачка розкрила ТаблоID свої секрети догляду за обличчям.
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