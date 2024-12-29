Тіна Кунакі наробила кумедних портретів без мейкапу

Фото з Instagram Тіни Кунакі

Колишня дружина французького актора Венсана Касселя, французька модель Тіна Кунакі поділилася в мережі серією портретів.

На лаконічних світлинах "як на паспорт" Тіна позує без макіяжу у просто сірому светрі.

Кунакі без мейку покривлялася на камеру Фото Jocelyn Hamel

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Тіна похвалилася природною красою Фото Jocelyn Hamel

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кунакі відпочивала у теплих краях і показувалася у купальнику.

27-річна модель досі ніяк не коментувала розлучення з 58-річним Касселем і жодного разу не показувала у мережі їхню спільну доньку Амазоні.