Тіна Кунакі наробила кумедних портретів без мейкапу
Колишня дружина французького актора Венсана Касселя, французька модель Тіна Кунакі поділилася в мережі серією портретів.
На лаконічних світлинах "як на паспорт" Тіна позує без макіяжу у просто сірому светрі.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кунакі відпочивала у теплих краях і показувалася у купальнику.
27-річна модель досі ніяк не коментувала розлучення з 58-річним Касселем і жодного разу не показувала у мережі їхню спільну доньку Амазоні.
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