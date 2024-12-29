Тіна Кунакі наробила кумедних портретів без мейкапу

Юлія Леськова 29 грудня, 11:06
Тіна Кунакі позує для фото
Фото з Instagram Тіни Кунакі

Колишня дружина французького актора Венсана Касселя, французька модель Тіна Кунакі поділилася в мережі серією портретів.

На лаконічних світлинах "як на паспорт" Тіна позує без макіяжу у просто сірому светрі.

Тіна Кунакі без макіяжу

Кунакі без мейку покривлялася на камеру

Фото Jocelyn Hamel

Тіна похвалилася природною красою

Тіна похвалилася природною красою

Фото Jocelyn Hamel

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кунакі відпочивала у теплих краях і показувалася у купальнику.

27-річна модель досі ніяк не коментувала розлучення з 58-річним Касселем і жодного разу не показувала у мережі їхню спільну доньку Амазоні.

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