"Роки не рахуй": Мірзоян привітав свою бусінку Матвієнко та влаштував їй сніданок з доньками на вулиці. Фото
12-го квітня співачка Тоня Матвієнко відзначає 43-річчя.
З цієї нагоди іменинниця відкрила у своєму Instagram збір на РЕБ, а її чоловік Арсен Мірзоян влаштував їй святковий сніданок.
Також Арсен у своєму Instagram присвятив дружині теплі слова.
"Бусінка моя, вітаю тебе з Днем народження! Кохаю тебе, люблю тебе, завжди поряд, завжди твій. Роки не рахуй - роки не твоє ;) доброго ранку і цьом", - написав Мірзоян.
Разом зі старшою дочкою Тоні, Уляною Арсен зранку накрив святковий стіл на вулиці - з вином, полуницею та іншими закусками.
Як відомо, у Тоні Матвієнко дві дочки - 25-річна Уляна, яку вона народила в 17 років, та 8-річна Ніна, народжена у шлюбі з Мірзояном.
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