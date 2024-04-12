"Роки не рахуй": Мірзоян привітав свою бусінку Матвієнко та влаштував їй сніданок з доньками на вулиці. Фото

12-го квітня співачка Тоня Матвієнко відзначає 43-річчя.

З цієї нагоди іменинниця відкрила у своєму Instagram збір на РЕБ, а її чоловік Арсен Мірзоян влаштував їй святковий сніданок.

Також Арсен у своєму Instagram присвятив дружині теплі слова.

"Бусінка моя, вітаю тебе з Днем народження! Кохаю тебе, люблю тебе, завжди поряд, завжди твій. Роки не рахуй - роки не твоє ;) доброго ранку і цьом", - написав Мірзоян.

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Цим фото Мірзоян привітав кохану з 43-м днем народження

Разом зі старшою дочкою Тоні, Уляною Арсен зранку накрив святковий стіл на вулиці - з вином, полуницею та іншими закусками.

Торт від старшої дочки Тоні, Уляни. Цікаво, що означає цей напис

В такому луці Уляна йшла вітати маму

Святкувати почали своєрідним пікніком

Як відомо, у Тоні Матвієнко дві дочки - 25-річна Уляна, яку вона народила в 17 років, та 8-річна Ніна, народжена у шлюбі з Мірзояном.