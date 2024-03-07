Лофери, гострі носи, балетки та "котячі підбори": яке трендове взуття обрати на весну 2024
Оновлення гардеробу неможливо уявити без трендового взуття. Цього сезону модні дизайнери пропонують чимало варіантів. Зокрема, місце першості завоюють так звані "котячі підбори", а на противагу їм - високі платформи.
ТаблоID зібрав усі моделі взуття, які будуть популярними у весняному сезоні. З чим їх можна поєднувати – розкажемо у матеріалі.
"Котячі підбори"
Musthave весни 2024 – взуття на так званих "котячих підборах". Про них говорять чи не всі модні видання. І це й не дивно, бо вони більш практичні і зручні для щоденного носіння у порівнянні з високими тонкими.
До речі, форма "котячих підборів" може бути різною: як звичайною гострою, так і у вигляді трапеції. А відкрита п’ятка є ще однією тенденцією весни 2024.
Як пише британський Vogue, "котячі підбори" будуть актуальні починаючи від чобіт, закінчуючи мюлі. І найголовніше – таке взуття поєднується з усім одягом: від джинсів до спідниць. Блогерка та колишня модель Анін Бінг поєднує відповідне взуття із вузькими чорними джинсами, білим верхом та окулярами.
Чоботи "оверсайз"
Широкі та ультраширокі чоботи, які можна назвати нащадками стилю бохо, стрімко вриваються у модний весняний сезон. Вони можуть бути зверху зібрані еластичними шнурками або звисати складками.
Платформа
Дизайнери пропонують цієї весни додати висоти та стилю. Якщо ви досить впевнені у собі – обирайте взуття на високій підошві.
До такого взуття на весну характерною особливістю є широкі підбори. Вони додадуть упевненості та стійкості у вуличних прогулянках. Зверніть увагу на колір – модні бренди віддають перевагу насиченому бордовому.
Лофери
Якщо ви достатньо турбуєтеся про свої ноги, але хочете залишатися у тренді – вам варто звернути увагу на лофери.
Так зване "татове взуття" здобуває свою довіру і теж домінуватиме на вулицях. Приємний бонус полягає в тому, що тенденції весни 2024 передбачають як пари з масивною підошвою, так і класичний варіант. Саме такий обирає 26-річна акторка фільму "Люблю тебе ненавидіти" Сідні Свіні.
Балетки
Як бачите, весна 2024 поки кричить про зручність та комфорт. Це підтверджує й інша категорія жіночого взуття – балетки. Здається, це вічна класика, яка ще не один рік радуватиме своїх поціновувачів.
Видання Cosmopolitan обіцяє сучасну інтерпретацію цього позачасового взуття. Але пам’ятайте головний прийом: які б балетки ви не обрали, доповніть їх милими шкарпетками. Якщо вже зручно, то нехай буде і тепло.
Гострий носок
Якщо говорити про форму, то у списку трендового взуття на весну-2024 свою першість отримають гострі носки.
Як пише згаданий раніше Vogue, вони демонструють небезпеку, надають рішучості та свавільної вдачі. Вдало інтерпретувати можна цей тренд, зокрема, у чоботях.
Кросівки
Жіноче взуття на весну неможливо уявити без позачасових кросівок. Видання Harper’s Bazaar виділяє одразу декілька варіантів.
Ретро
Кросівки з більш тоншою підошвою переживають своє відродження. Вони символізують комфорт і передають ностальгію. Таке взуття заполонило модні подіуми ще влітку минулого року. Пророкують популярність кольорам від нейтральних до яскравих.
Накачані підошви
Чим більші вони будуть, тим кращі. Тут як з одягом – варто придивлятися до розмірів 3XL.
Спортивні
Не варто бігти у великий спорт, а лише обрати кросівки з амортизацією, як у легкоатлетів. Їхній пишний дизайн додає повсякденному вбранню енергії.
Сріблясті
Спортивні бренди віддають перевагу саме такому кольору і він, можливо, стане ще одним елементом так званого відродження.
Чоловіче взуття
Кросівки домінуватимуть й у чоловічому гардеробі навесні 2024. Видання GQ виділяє з амортизацією, тонкою підошвою, сріблястими вкрапленнями, товстими силуетами. Саме останні є фаворитами шанувальників вуличного стилю. Їх можна поєднувати з різним одягом: від спортивного і до джинсів. 30-річний співак Джастін Бібер традиційно комбінує кросівки з довгими шортами.
Чоловіки шукають універсальності під час вибору взуття, яке можна було б комбінувати з повсякденним стилем. Тому окрему увагу привертають моделі на шнурівці та лофери.
Не забувайте гармонійно поєднувати взуття з одягом та аксесуарами на весну. Тут є з чого обрати.