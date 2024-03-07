Лофери, гострі носи, балетки та "котячі підбори": яке трендове взуття обрати на весну 2024

Оновлення гардеробу неможливо уявити без трендового взуття. Цього сезону модні дизайнери пропонують чимало варіантів. Зокрема, місце першості завоюють так звані "котячі підбори", а на противагу їм - високі платформи.

ТаблоID зібрав усі моделі взуття, які будуть популярними у весняному сезоні. З чим їх можна поєднувати – розкажемо у матеріалі.

"Котячі підбори"

Musthave весни 2024 – взуття на так званих "котячих підборах". Про них говорять чи не всі модні видання. І це й не дивно, бо вони більш практичні і зручні для щоденного носіння у порівнянні з високими тонкими.

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До речі, форма "котячих підборів" може бути різною: як звичайною гострою, так і у вигляді трапеції. А відкрита п’ятка є ще однією тенденцією весни 2024.

Як пише британський Vogue, "котячі підбори" будуть актуальні починаючи від чобіт, закінчуючи мюлі. І найголовніше – таке взуття поєднується з усім одягом: від джинсів до спідниць. Блогерка та колишня модель Анін Бінг поєднує відповідне взуття із вузькими чорними джинсами, білим верхом та окулярами.

Чоботи "оверсайз"

Широкі та ультраширокі чоботи, які можна назвати нащадками стилю бохо, стрімко вриваються у модний весняний сезон. Вони можуть бути зверху зібрані еластичними шнурками або звисати складками.

Блогерка Таня Пренткович обирає короткий варіант Фото: Instagram

Платформа

Дизайнери пропонують цієї весни додати висоти та стилю. Якщо ви досить впевнені у собі – обирайте взуття на високій підошві.

До такого взуття на весну характерною особливістю є широкі підбори. Вони додадуть упевненості та стійкості у вуличних прогулянках. Зверніть увагу на колір – модні бренди віддають перевагу насиченому бордовому.

Лофери

Якщо ви достатньо турбуєтеся про свої ноги, але хочете залишатися у тренді – вам варто звернути увагу на лофери.

Так зване "татове взуття" здобуває свою довіру і теж домінуватиме на вулицях. Приємний бонус полягає в тому, що тенденції весни 2024 передбачають як пари з масивною підошвою, так і класичний варіант. Саме такий обирає 26-річна акторка фільму "Люблю тебе ненавидіти" Сідні Свіні.

Балетки

Як бачите, весна 2024 поки кричить про зручність та комфорт. Це підтверджує й інша категорія жіночого взуття – балетки. Здається, це вічна класика, яка ще не один рік радуватиме своїх поціновувачів.

26-річна модель Хейлі Бібер обирає золотисті балетки із перехресними стрічками, що робить їх схожими на пуанти Фото: Instagram

Видання Cosmopolitan обіцяє сучасну інтерпретацію цього позачасового взуття. Але пам’ятайте головний прийом: які б балетки ви не обрали, доповніть їх милими шкарпетками. Якщо вже зручно, то нехай буде і тепло.

Хейлі обирає чорні балетки та червоні шкарпетки і додає до них оригінальну деталь - витончений браслетик Фото: Instagram

А от блогерка Даша Квіткова звернула увагу на теплі вовняні балетки, які точно зігріють у прохолодні весняні дні Фото: Instagram

Гострий носок

Якщо говорити про форму, то у списку трендового взуття на весну-2024 свою першість отримають гострі носки.

Блогерка Саша Бо віддає перевагу відкритим туфлям із середніми за висотою підборами Фото: Instagram

Як пише згаданий раніше Vogue, вони демонструють небезпеку, надають рішучості та свавільної вдачі. Вдало інтерпретувати можна цей тренд, зокрема, у чоботях.

Таня Пренткович як раз обирає такі чоботи для свого сміливого образу. До речі, серед кольорів домінуватиме сріблястий Фото: Instagram

Кросівки

Жіноче взуття на весну неможливо уявити без позачасових кросівок. Видання Harper’s Bazaar виділяє одразу декілька варіантів.

Ретро

Кросівки з більш тоншою підошвою переживають своє відродження. Вони символізують комфорт і передають ностальгію. Таке взуття заполонило модні подіуми ще влітку минулого року. Пророкують популярність кольорам від нейтральних до яскравих.

Глибокий зелений колір ретро-кросівок Даші Квіткової Фото: Instagram

Накачані підошви

Чим більші вони будуть, тим кращі. Тут як з одягом – варто придивлятися до розмірів 3XL.

Модель Тейлор Хілл зупинилася на більш стриманих, але трендових об'ємах Фото: Instagram

Спортивні

Не варто бігти у великий спорт, а лише обрати кросівки з амортизацією, як у легкоатлетів. Їхній пишний дизайн додає повсякденному вбранню енергії.

Хейлі Бібер комбінує кросівки із сукнею та короткою шубкою Фото: Instagram

Сріблясті

Спортивні бренди віддають перевагу саме такому кольору і він, можливо, стане ще одним елементом так званого відродження.

Своїм сріблом хизується модель Белла Хадід Фото: Instagram

Чоловіче взуття

Кросівки домінуватимуть й у чоловічому гардеробі навесні 2024. Видання GQ виділяє з амортизацією, тонкою підошвою, сріблястими вкрапленнями, товстими силуетами. Саме останні є фаворитами шанувальників вуличного стилю. Їх можна поєднувати з різним одягом: від спортивного і до джинсів. 30-річний співак Джастін Бібер традиційно комбінує кросівки з довгими шортами.

Дизайнер Андре Тан обирає чорні кросівки для вузьких класичних брюк сірого кольору Фото: Instagram

Чоловіки шукають універсальності під час вибору взуття, яке можна було б комбінувати з повсякденним стилем. Тому окрему увагу привертають моделі на шнурівці та лофери.

Не забувайте гармонійно поєднувати взуття з одягом та аксесуарами на весну. Тут є з чого обрати.