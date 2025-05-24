"Плекав мене, як найцінніше надбання": у новій біографії Мерк'юрі з'явилася його ймовірна таємна дитина

Нещодавно вийшла нова біографія легендарного британського рок-співака, лідера гурту "Queen" Фредді Мерк'юрі під назвою "З любов'ю, Фредді", до якої увійшов рукописний лист про те, що у Фредді буцімто є дитина.

Про це пише видання Page Six.

Зокрема у листі йдеться, що він має доньку від дружини свого друга, яку вони зачали на піку кар'єри Мерк'юрі у 1976 році, поки чоловік жінки був у відряджені. Оскільки мати дівчинки була дуже релігійною, то про аборт й мови не могло бути. Отож, вони троє вирішили, що дитина залишиться з матір'ю.

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Про таємного нащадка знало тільки найближче оточення співака - кохана Мері Остін, його батьки і сестра.

Ім'я ймовірної доньки легендарного актора у біографії не розкривається, вона просто називається "Б", однак вона розповідає, що їй зараз 48 років, вона сама вже матір і працює у сфері медицини, а проживає у Європі.

У листі дочка Фредді пише, що у них були дуже близькі стосунки протягом останніх 15 років його життя.

"Фредді Мерк'юрі був і є моїм батьком. У нас були дуже близькі та люблячі стосунки з моменту мого народження і протягом останніх 15 років його життя. Він обожнював мене і був відданий мені. Обставини мого народження можуть здатися, за мірками більшості людей, незвичайними і навіть обурливими. Це не повинно дивувати. Це ніколи не применшувало його любові до мене та піклування. Він плекав мене, як найцінніше надбання", - зауважила "Б".

Фредді старанно приховував свою донечку від світу, проте проводив з нею дуже багато часу Фото з офіційного Instagram Фредді Мерк'юрі

Мерк'юрі часто провідував дівчинку, тож вона розуміла, хто з двох чоловіків її справжній батько, а хто - вітчим. Зазначається, що перед смертю дівчина отримала від Фредді 17 його щоденників, які вона передала авторці цієї біографії, письменниці Леслі-Енн Джонс.

Сама ж авторка впевнена, що дівчина не придумала цю історію й розповіла правду.

"З мого досвіду фантазерів, а я зустрічав кількох таких, вони прагнуть миттєвого задоволення, розголосу та винагороди. Вона ніколи не просила грошей. Вона не хоче визнання. І Фредді, і її вітчим залишили її надзвичайно багатою. Вона була забезпечена не заповітом Фредді, а приватною, юридичною угодою, тому ніхто не знайде там згадки про неї", - наголосила вона.

Проте, донька співака задоволена тим, що ніхто не знає, хто вона і який вигляд має.

"Життя, яке я живу з чоловіком та нашою родиною в іншій країні, є надзвичайно приватним. Ми хочемо, щоб усе так і залишалося. Ми цінуємо наше мирне та анонімне життя і не хочемо, щоб його ніщо порушувало. Нікому не потрібно знати, хто я", - підсумувала "Б".

Нагадаємо, у серпні 2016 року були оприлюднені небачені доти дитячі фото Фредді Мерк'юрі.