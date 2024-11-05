Вагітна Сагайдачна замилувала світлинами з 5-річним сином та заінтригувала статтю майбутньої дитини

ТаблоID 5 листопада, 14:58
Зірка Кріпосної вже знає стать, але поки мовчить

Зірка "Кріпосної" вже знає стать, але поки мовчить

Вслід за новинами про вагітність актриса Анна Сагайдачна вирішила потримати інтригу щодо статі майбутньої дитини.

У своєму Instagram вона виклала милі фото зі своїм 5-річним сином Тимуром, зроблені під час гендер-паті.

"А тепер найцікавіше: хлопчик чи дівчинка?", - написала Аня і залишила питання без відповіді.


Анна Сагайдачна з сином

Тож братик чи сестричка народиться у Тимура?

Фото Вікторія Філіпенко
Сагайдачна вагітна

Але головне питання - не хто, а від кого

Актриса Сагайдачна вагітна
Вагітна Анна аж світиться від щастя

Нагадаємо, влітку 35-річна Сагайдачна оголосила про розлучення зі своїм чоловіком. У шлюбі з Євгеном народився хлопчик Тимур. Хто батько майбутньої дитини актриси, вона не повідомила.

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