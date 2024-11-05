Вагітна Сагайдачна замилувала світлинами з 5-річним сином та заінтригувала статтю майбутньої дитини

Зірка "Кріпосної" вже знає стать, але поки мовчить

Вслід за новинами про вагітність актриса Анна Сагайдачна вирішила потримати інтригу щодо статі майбутньої дитини.

У своєму Instagram вона виклала милі фото зі своїм 5-річним сином Тимуром, зроблені під час гендер-паті.

"А тепер найцікавіше: хлопчик чи дівчинка?", - написала Аня і залишила питання без відповіді.

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Але головне питання - не хто, а від кого

Вагітна Анна аж світиться від щастя

Нагадаємо, влітку 35-річна Сагайдачна оголосила про розлучення зі своїм чоловіком. У шлюбі з Євгеном народився хлопчик Тимур. Хто батько майбутньої дитини актриси, вона не повідомила.