"Дитинка почала ніби відставати у розмірах": у вагітної Саші Бо виявили рідкісну аномалію
Блогерка Саша Бо розказала про перебіг вагітності і відповіла на запитання щодо розміру животика.
У мережі вона розповіла про діагноз і зазначила, чи впливає особливість на здоров'я майбутньої дитини.
"Моя вагітність перебігає з аномалією. При першому ж обстеженні мені повідомили, що в пуповині лише одна артерія (в нормі 2 артерії і 1 вена)", - повідомила Саша.
Діагноз: ЄАП. Така особливість зустрічається у менш ніж 1% всіх вагітностей", - зазначила блогерка.
"При кожному скринінгу мені наголошували, що причин для хвилювання немає, дитина розвивається нормально. Ви знаєте, що все літо я майже просиділа вдома. Мене постійно турбував тонус.
Я хвилювалась за кожнісіньке дискомфортне відчуття", - згадала Саша.
"Результати чудові. Жодних мутацій чи порушень, за винятком гену фолатного циклу. Я є носієм. Мені лише відрегулювали харчування", - заспокоїла себе і підписників Бо.
Як відомо, Саша Бо виховує двох синів від ексчоловіка, блогера Ігоря Пустовіта - старшого Данила і молодшого Євгена, а тепер чекає на донечку від Платона Тарнавського.
Раніше вона розказувала, чому боїться народження доньки, та вперше розповіла про викидень.