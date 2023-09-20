"Дитинка почала ніби відставати у розмірах": у вагітної Саші Бо виявили рідкісну аномалію

Блогерка Саша Бо розказала про перебіг вагітності і відповіла на запитання щодо розміру животика.

У мережі вона розповіла про діагноз і зазначила, чи впливає особливість на здоров'я майбутньої дитини.

"Моя вагітність перебігає з аномалією. При першому ж обстеженні мені повідомили, що в пуповині лише одна артерія (в нормі 2 артерії і 1 вена)", - повідомила Саша.

фото з instagram

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Діагноз: ЄАП. Така особливість зустрічається у менш ніж 1% всіх вагітностей", - зазначила блогерка.

"При кожному скринінгу мені наголошували, що причин для хвилювання немає, дитина розвивається нормально. Ви знаєте, що все літо я майже просиділа вдома. Мене постійно турбував тонус.



Я хвилювалась за кожнісіньке дискомфортне відчуття", - згадала Саша.

"Я остаточно занепокоїлась, коли УЗД почала відрізнятись від програми. Дитинка почала ніби відставати у розмірах. Мені пояснили, що через таку особливість вона народиться маленькою, проте здоровою", - запевнила Бо

"Результати чудові. Жодних мутацій чи порушень, за винятком гену фолатного циклу. Я є носієм. Мені лише відрегулювали харчування", - заспокоїла себе і підписників Бо.

Як відомо, Саша Бо виховує двох синів від ексчоловіка, блогера Ігоря Пустовіта - старшого Данила і молодшого Євгена, а тепер чекає на донечку від Платона Тарнавського.

Раніше вона розказувала, чому боїться народження доньки, та вперше розповіла про викидень.