Молодша донька Суркіса оголила вагітний животик у стильній фотозйомці
Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна, яка нещодавно оголосила про вагітність, потішила підписників новими фото.
Світлинами майбутня мама поділилася у своєму Instagram.
Яна показала нові кадри, на яких позує у джинсах, бюстгальтері та чорному оверсайз піджаку, демонструючи свій вагітний животик.
Свій образ для фотосесії 22-річна Яна доповнила яскравим макіяжем губ та прикрасами.
Нагадаємо, нещодавно Яна Суркіс замилувала кадрами, на яких цілує свого коханого, футболіста Крістіана Біловара.
Як відомо, про свій шлюб з спортсменом Яна повідомила на їхню першу річницю.
Приєднуйтесь до дискусії