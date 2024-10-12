Молодша донька Суркіса оголила вагітний животик у стильній фотозйомці

Фото з Instagram Яни Суркіс

Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна, яка нещодавно оголосила про вагітність, потішила підписників новими фото.

Світлинами майбутня мама поділилася у своєму Instagram.

Яна показала нові кадри, на яких позує у джинсах, бюстгальтері та чорному оверсайз піджаку, демонструючи свій вагітний животик.

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Свій образ для фотосесії 22-річна Яна доповнила яскравим макіяжем губ та прикрасами.

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Нагадаємо, нещодавно Яна Суркіс замилувала кадрами, на яких цілує свого коханого, футболіста Крістіана Біловара.

Як відомо, про свій шлюб з спортсменом Яна повідомила на їхню першу річницю.