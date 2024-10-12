Молодша донька Суркіса оголила вагітний животик у стильній фотозйомці

Юлія Леськова 12 жовтня, 09:26
Яна Суркіс позує для фото
Фото з Instagram Яни Суркіс

Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна, яка нещодавно оголосила про вагітність, потішила підписників новими фото.

Світлинами майбутня мама поділилася у своєму Instagram.

Яна показала нові кадри, на яких позує у джинсах, бюстгальтері та чорному оверсайз піджаку, демонструючи свій вагітний животик.


Свій образ для фотосесії 22-річна Яна доповнила яскравим макіяжем губ та прикрасами.

Яна Суркіс наробила нових фото

Майбутня мама залюбки демонструє підписникам свою вагітність

Фото Поліна Григорчук
Вагітна Яна Суркіс показала нові фото
Аутфіт на зйомку вона довершила сонцезахисними окулярами
Фото Поліна Григорчук
Донька Суркіса наробила вагітних фото
Фото Поліна Григорчук
Яна Суркіс оголила вагітний животик

Як вам фешн-образ майбутньої матусі?

Фото Поліна Григорчук

Нагадаємо, нещодавно Яна Суркіс замилувала кадрами, на яких цілує свого коханого, футболіста Крістіана Біловара.

Як відомо, про свій шлюб з спортсменом Яна повідомила на їхню першу річницю.

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