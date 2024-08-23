22-річна донька Суркіса оголосила про вагітність і показала фото

ТаблоID 23 серпня, 15:17
Дочка Суркіса

Яна Суркіс стане мамою

Фото з Instagram

Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса Яна стане мамою вперше.

22-річна балерина оголосила про вагітність, показав світлини себе на тлі моря.

Дівчина повідомила, що перебуває на 6-му місяці. Батьком її первістка стане футболіст Крістіан Біловар, з яким вона повінчалася ще в липні минулого року.


Яна Суркіс вагітна

Суркіс готується до появи первістка

Схоже, Яна зробить свого 65-річного тата дідусем уперше, адже невідомо, чи його старша донька Марина має нащадків

Схоже, Яна зробить свого 65-річного тата дідусем уперше, адже невідомо, чи його старша донька Марина має нащадків

Ігор Суркіс дочка

Нагадаємо, про роман Яни з Крістіаном стало відомо понад рік тому. 23-річний футболіст є центральним захисником київського "Динамо".

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