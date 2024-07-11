Дружина Гусєва у прозорому максі посвітила тілом в пам'ятці архітектури
11 липня, 11:45
Дружина колишнього футболіста "Динамо" Олега Гусєва, Валерія після народження первістка швидко повернулася у моделінг.
В своєму Instagram 32-річна Валерія показала елегантну зйомку у чорних сукнях з глибоким декольте.
До речі, контент робили у Шоколадному будинку в Києві.
Як відомо, за плечима Гусєва два шлюби - з Олесею та Марією (пара розійшлася у 2021-му). З першою дружиною спортсмен має сина Олексія, а від другого шлюбу у нього є донька Олександра. Раніше Гусєва, на прохання підписників, відповідала, в яких стосунках перебуває з Марією та її донькою Олександрою.
Приєднуйтесь до дискусії