Дружина Гусєва у прозорому максі посвітила тілом в пам'ятці архітектури

Дружина колишнього футболіста "Динамо" Олега Гусєва, Валерія після народження первістка швидко повернулася у моделінг.

В своєму Instagram 32-річна Валерія показала елегантну зйомку у чорних сукнях з глибоким декольте.

До речі, контент робили у Шоколадному будинку в Києві.

Дівчина елегантно продефілювала і посвітила стрункою фігурою

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Валерія є володаркою пишного, хоча й штучного бюсту, про що нещодавно сама повідомила в сторіс

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Валерія попозувала у різних сукнях

Як відомо, за плечима Гусєва два шлюби - з Олесею та Марією (пара розійшлася у 2021-му). З першою дружиною спортсмен має сина Олексія, а від другого шлюбу у нього є донька Олександра. Раніше Гусєва, на прохання підписників, відповідала, в яких стосунках перебуває з Марією та її донькою Олександрою.