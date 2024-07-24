Крук у бікіні для ідеальної засмаги звабливо вигнулася коло басейну. Фото

Валерія Крук порадила купальник для гарної засмаги

Блогерка Валерія Крук, яка радить уникати ультрафіолету і шкодує, що колись багато засмагала, не зупиняється на шляху до шоколадного відтінку шкіри.

У своєму Instagram вона показала, у якому купальнику краще приймати сонячні ванни.

"Для ідеальної засмаги завжди обираю тільки такі мінімалістичні купальники", - зазначила 45-річна Валерія.

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До речі, Крук не завжди була в тонусі. 10 років тому і на початку повномасштабного вторгнення Валерія набрала зайвих кіло. Раніше вона показувала неідеальну себе і розказувала, як прийшла у форму.