Крук у бікіні для ідеальної засмаги звабливо вигнулася коло басейну. Фото
Блогерка Валерія Крук, яка радить уникати ультрафіолету і шкодує, що колись багато засмагала, не зупиняється на шляху до шоколадного відтінку шкіри.
У своєму Instagram вона показала, у якому купальнику краще приймати сонячні ванни.
"Для ідеальної засмаги завжди обираю тільки такі мінімалістичні купальники", - зазначила 45-річна Валерія.
До речі, Крук не завжди була в тонусі. 10 років тому і на початку повномасштабного вторгнення Валерія набрала зайвих кіло. Раніше вона показувала неідеальну себе і розказувала, як прийшла у форму.
Приєднуйтесь до дискусії