Вайб п'ятниці: Харлан показала, в яких позах думає про піцу
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан показалася на тренуванні.
33-річна чемпіонка прокачала прес і зізналася, що її думки зовсім не пов'язані зі спортом...
"Кінець робочого тижня. Пʼятниця, вечір, піца, - ось, про що я думаю на цих фото", - розповіла спортсменка.
Нагадаємо, раніше Харлан розказувала про особисте, зокрема про плани на майбутнє життя і труднощі у стосунках з фехтувальником, італійцем Луїджі Самеле.
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