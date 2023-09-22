Вайб п'ятниці: Харлан показала, в яких позах думає про піцу

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан показалася на тренуванні.

33-річна чемпіонка прокачала прес і зізналася, що її думки зовсім не пов'язані зі спортом...

"Кінець робочого тижня. Пʼятниця, вечір, піца, - ось, про що я думаю на цих фото", - розповіла спортсменка.



Після такого тренування Харлан цілком законно зможе дозволити собі шматочок другий піци фото з instagram

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Це Ольга біжить у вечір п'ятниці

На жаль, фехтувальниця поки дозволяє собі лише такі млинці...

Нагадаємо, раніше Харлан розказувала про особисте, зокрема про плани на майбутнє життя і труднощі у стосунках з фехтувальником, італійцем Луїджі Самеле.



