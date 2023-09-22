Вайб п'ятниці: Харлан показала, в яких позах думає про піцу

Марія Мельник 22 вересня, 15:30

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан показалася на тренуванні.

33-річна чемпіонка прокачала прес і зізналася, що її думки зовсім не пов'язані зі спортом...

"Кінець робочого тижня. Пʼятниця, вечір, піца, - ось, про що я думаю на цих фото", - розповіла спортсменка.

Після такого тренування Харлан цілком законно зможе дозволити собі шматочок другий піци
Після такого тренування Харлан цілком законно зможе дозволити собі шматочок другий піци
фото з instagram

Це Ольга біжить у вечір п'ятниці
Це Ольга біжить у вечір п'ятниці
На жаль, фехтувальниця поки дозволяє собі лише такі млинці...

На жаль, фехтувальниця поки дозволяє собі лише такі млинці...

Нагадаємо, раніше Харлан розказувала про особисте, зокрема про плани на майбутнє життя і труднощі у стосунках з фехтувальником, італійцем Луїджі Самеле.

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