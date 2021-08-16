"Тепер ти можеш ще одне місце звати домом": Харлан показала Україну своєму бойфренду-італійцю
16 серпня 2021, 12:00
Фехтувальниця Ольга Харлан, яка незабаром стане ще й танцівницею, познайомила свого бойфренда, італійського фехтувальника Луїджі Самеле з Україною.
Пара провела тиждень разом, і Оля встигла показати коханому не лише Київ, а й Одесу.
Фотографіями спортсменка поділилася в Instagram.
"Це був неймовірний тиждень разом, коханий, тут… у мене вдома, і тепер у тебе є ще одне місце, яке також можна назвати домом. Вже сумую за тобою", - написала Харлан.
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