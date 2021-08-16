"Тепер ти можеш ще одне місце звати домом": Харлан показала Україну своєму бойфренду-італійцю

Фехтувальниця Ольга Харлан, яка незабаром стане ще й танцівницею, познайомила свого бойфренда, італійського фехтувальника Луїджі Самеле з Україною.

Пара провела тиждень разом, і Оля встигла показати коханому не лише Київ, а й Одесу.

Фотографіями спортсменка поділилася в Instagram.

"Це був неймовірний тиждень разом, коханий, тут… у мене вдома, і тепер у тебе є ще одне місце, яке також можна назвати домом. Вже сумую за тобою", - написала Харлан.

34-річний Самеле – двічі срібний призер Олімпіади в Токіо та має бронзу з Олімпіади в Лондоні (2012)

Ольга з Луїджі нарешті мали нагоду відпочити від великого спорту

Судячи зо всього, Одеса припала італійцю до смаку

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Світоліна в Києві знялася з коханим та розказала, що робить для краси на корті

Фехтувальниця Харлан стала Барбі та розповіла про хлопця. ФОТО