Від білого котика до рудого дракона: Кацурін показав кумедні фото себе у школі
Ресторатор Міша Кацурін, натхненний дочкою-школяркою, пригадав себе у дитячі роки.
В Instagram 35-річний батько показав кумедні фото себе-випускника і поміркував, як за час навчання зміняться його діти.
"Я і не помітив, як із біленького усміхненого котика на першій лінійці я перетворився на рудого розкуйовдженого дракона на останньому дзвінку.
А тепер мої діти, поки що біленькі котики, пішли в садочок і школу. А потім, напевно, і вони також стануть розкуйовдженими драконами і полетять по світу, а мені треба буде якимось чином це прийняти, не чинити їм супротив своїми "я бачив життя, я знаю, як треба", а просто любити, підтримувати, не тиснути і таке інше", - поміркував Кацурін.
"А поки Саша іде в третій клас, Ваня в прескул, а я жадібно намагаюся закарбувати кожен етап формування їхніх дивовижних особистостей. Ох, бляха, розчулився. З 1 вересня", - написав він.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися влітку 2023 року. Діти Кацуріна від дизайнерки Даші чудово ладнають із дружиною Міші. У липні, наприклад, Дорофєєва показала чоловіку і дітям місця свого дитинства.
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