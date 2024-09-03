Від білого котика до рудого дракона: Кацурін показав кумедні фото себе у школі

Кацурін пригадав, який вигляд мав у шкільні роки фото з instagram

Ресторатор Міша Кацурін, натхненний дочкою-школяркою, пригадав себе у дитячі роки.

В Instagram 35-річний батько показав кумедні фото себе-випускника і поміркував, як за час навчання зміняться його діти.

"Я і не помітив, як із біленького усміхненого котика на першій лінійці я перетворився на рудого розкуйовдженого дракона на останньому дзвінку.

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А тепер мої діти, поки що біленькі котики, пішли в садочок і школу. А потім, напевно, і вони також стануть розкуйовдженими драконами і полетять по світу, а мені треба буде якимось чином це прийняти, не чинити їм супротив своїми "я бачив життя, я знаю, як треба", а просто любити, підтримувати, не тиснути і таке інше", - поміркував Кацурін.

Таким Міша прийшов у школу

А таким випустився. До речі, фото зроблено 19 років тому (на знімку ресторатору 15-16 років)

"А поки Саша іде в третій клас, Ваня в прескул, а я жадібно намагаюся закарбувати кожен етап формування їхніх дивовижних особистостей. Ох, бляха, розчулився. З 1 вересня", - написав він.

Кацурін зі своїми дітьми від минулого шлюбу, 3-річним Іваном і 8-річною Олександрою

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися влітку 2023 року. Діти Кацуріна від дизайнерки Даші чудово ладнають із дружиною Міші. У липні, наприклад, Дорофєєва показала чоловіку і дітям місця свого дитинства.