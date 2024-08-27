"Відпочинок - не слабкість": "Міс Всесвіт Україна"-2024 в сукні з відкритою спиною розказала, що поробляє у Нью-Йорку

"Міс Всесвіт Україна"-2024 про баланс роботи і відпочинку

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024 одеситка Аліна Пономаренко, яка нині мешкає у Нью-Йорку і готується до "Міс Всесвіт", розповіла про життя у великому місті.

У своєму Instagram 21-річна міс запостила фото в білій сукні з відкритою спиною і пояснила, чому відпочинок - не слабкість, а необхідність у балансі роботи та життя.

"Життя у великому місті, особливо під час підготовки до конкурсу "Міс Всесвіт", надзвичайно хвилюючий період. Іноді може здаватися, що я працюю щодня без відпочинку, тому що підготовка включає в себе дійсно безліч нюансів. Однак навіть у найбільш напружені дні я завжди намагаюся знайти час для себе, наприклад: прогулятися ввечері по Центральному парку, піти в улюблений заклад, на виставку, присвятити час родині, поїхати за місто і глянути цікавий фільм, або ж відвідати концерт.

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Наприклад, вчора мені вдалося потрапити на концерт Pitbull, він майстер вибухового шоу! Я провела час зі своєю близькою подругою та перезавантажилася на новий плідний тиждень. Такі моменти нагадують мені про важливість work&life balance. Завжди пам’ятайте: відпочинок – це не слабкість, а необхідність! Неймовірно вдячна талановитому фотографу з України за те, що зробила такі прекрасні фото", - написала Пономаренко.

Нагадаємо, торік Аліна здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса"-2023 та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.