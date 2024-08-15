Дімопулос у купальнику показалася в Каннах разом із дочкою та "Міс Україна Всесвіт"-2015
Ексспівачка та блогерка Санта Дімопулос ледь встигає змінювати мальовничі пляжні локації.
Цього разу 37-річна Санта у Каннах показалася в компанії подруги, "Міс Україна Всесвіт"-2015 Анни Вергельської та закарбувала на фото свою 4-річну Софію.
Нині ексспівачка з дівчатами відпочиває у Каннах.
Нагадаємо, у квітні Санта оголосила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років стосунків. Він був першим і поки єдиним офіційним чоловіком Дімопулос. А у далекому 2010-му Санта розійшлася з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого має сина Даніеля.
Приєднуйтесь до дискусії