Дімопулос у купальнику показалася в Каннах разом із дочкою та "Міс Україна Всесвіт"-2015

Марія Мельник 15 серпня, 10:15
Санта Дімопулос в ліфчику на пляжі

Санта Дімопулос позасмагала у Каннах

Ексспівачка та блогерка Санта Дімопулос ледь встигає змінювати мальовничі пляжні локації.

Цього разу 37-річна Санта у Каннах показалася в компанії подруги, "Міс Україна Всесвіт"-2015 Анни Вергельської та закарбувала на фото свою 4-річну Софію.

Нині ексспівачка з дівчатами відпочиває у Каннах.


Дімопулос з донькою і Вергельська в Монако

А ще тиждень тому Санта відпочивала у Каннах з іншою подругою, моделлю Андрес

Схоже, Софії подобається бути під об'єктивом
Схоже, Софії подобається бути під об'єктивом
А от засмагати дівчинці нудно

А от засмагати дівчинці нудно

У вересні Софії виповниться 5
У вересні Софії виповниться 5
Діпомулос у леопарді

Зіркова мама не відстає від трендів

Нагадаємо, у квітні Санта оголосила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років стосунків. Він був першим і поки єдиним офіційним чоловіком Дімопулос. А у далекому 2010-му Санта розійшлася з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого має сина Даніеля.

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дімопулос
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