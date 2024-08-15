Дімопулос у купальнику показалася в Каннах разом із дочкою та "Міс Україна Всесвіт"-2015

Санта Дімопулос позасмагала у Каннах

Ексспівачка та блогерка Санта Дімопулос ледь встигає змінювати мальовничі пляжні локації.

Цього разу 37-річна Санта у Каннах показалася в компанії подруги, "Міс Україна Всесвіт"-2015 Анни Вергельської та закарбувала на фото свою 4-річну Софію.

Нині ексспівачка з дівчатами відпочиває у Каннах.

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А ще тиждень тому Санта відпочивала у Каннах з іншою подругою, моделлю Андрес

Схоже, Софії подобається бути під об'єктивом

А от засмагати дівчинці нудно

У вересні Софії виповниться 5

Зіркова мама не відстає від трендів

Нагадаємо, у квітні Санта оголосила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років стосунків. Він був першим і поки єдиним офіційним чоловіком Дімопулос. А у далекому 2010-му Санта розійшлася з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого має сина Даніеля.