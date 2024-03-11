Двометровий пес Патрон і ніжний фотосет: як комік Віктор Розовий весілля гуляв. Відео

Комік та ексучасник "Ліги Сміху" Віктор Розовий, який у складі 3 ОШБ боронить Україну, днями потішив прихильників радісною звісткою про одруження.

Він побрався з моделлю та актрисою Ольгою Мерзлікіною, світлини з розпису з якою відразу показав у Instagram.

Нині ж молодята виклали атмосферні кадри з весільної фотосесії, а також показали саме святкування.

Молодята показали весільну фотосесію фото з Instagram

Реклама:

Ольга обрала максі сукню з розрізом, яку доповнила пальчатками та аксесуарами фото з Instagram

Щиро бажаємо щастя закоханим фото з Instagram

Ведучим свята був, зокрема, комік Ігор Ласточкін скрін з Instagram

Двометровий пес Патрон теж був серед запрошених :) скрін з Instagram

Ось такі хороводи водили на весіллі скрін з Instagram

Весільний гумор :) фото з Instagram

Нагадаємо, Віктор Розовий брав участь у "Лізі Сміху" у складі команди Загорецька Людмила Степанівна. Про те, як він вирішив піти до ЗСУ, службу та про життя на фронті він розповідав у попередньому інтерв’ю "Українській правді".