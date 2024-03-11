Двометровий пес Патрон і ніжний фотосет: як комік Віктор Розовий весілля гуляв. Відео
Комік та ексучасник "Ліги Сміху" Віктор Розовий, який у складі 3 ОШБ боронить Україну, днями потішив прихильників радісною звісткою про одруження.
Він побрався з моделлю та актрисою Ольгою Мерзлікіною, світлини з розпису з якою відразу показав у Instagram.
Нині ж молодята виклали атмосферні кадри з весільної фотосесії, а також показали саме святкування.
Нагадаємо, Віктор Розовий брав участь у "Лізі Сміху" у складі команди Загорецька Людмила Степанівна. Про те, як він вирішив піти до ЗСУ, службу та про життя на фронті він розповідав у попередньому інтерв’ю "Українській правді".
Приєднуйтесь до дискусії