Двометровий пес Патрон і ніжний фотосет: як комік Віктор Розовий весілля гуляв. Відео

Тетяна Сухачова 11 березня, 12:15

Комік та ексучасник "Ліги Сміху" Віктор Розовий, який у складі 3 ОШБ боронить Україну, днями потішив прихильників радісною звісткою про одруження.

Він побрався з моделлю та актрисою Ольгою Мерзлікіною, світлини з розпису з якою відразу показав у Instagram.

Нині ж молодята виклали атмосферні кадри з весільної фотосесії, а також показали саме святкування.

Молодята показали весільну фотосесію
Молодята показали весільну фотосесію
фото з Instagram

Ольга обрала максі сукню з розрізом, яку доповнила пальчатками та аксесуарами

Ольга обрала максі сукню з розрізом, яку доповнила пальчатками та аксесуарами

фото з Instagram
Щиро бажаємо щастя закоханим
Щиро бажаємо щастя закоханим
фото з Instagram
Ведучим свята був, зокрема, комік Ігор Ласточкін

Ведучим свята був, зокрема, комік Ігор Ласточкін

скрін з Instagram
Двометровий пес Патрон теж був серед запрошених :)
Двометровий пес Патрон теж був серед запрошених :)
скрін з Instagram
Ось такі хороводи водили на весіллі

Ось такі хороводи водили на весіллі

скрін з Instagram
Весільний гумор :)
Весільний гумор :)
фото з Instagram

Нагадаємо, Віктор Розовий брав участь у "Лізі Сміху" у складі команди Загорецька Людмила Степанівна. Про те, як він вирішив піти до ЗСУ, службу та про життя на фронті він розповідав у попередньому інтерв’ю "Українській правді".

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