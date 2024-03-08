Комік Віктор Розовий одружився і показав фото. ОНОВЛЕНО

36-річний комік і колишній учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий, який нині воює у складі 3-ї штурмової бригади ЗСУ, одружився.

Радісною новиною він поділився 8-го березня, запостивши фото з дружиною, актрисою Ольгою Мерзлікіною в Instagram.

"Всьо", - коротко підписав світлину Віктор

Дружина Розового - модель і актриса Оля Мерзлікіна

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Щасливі молодята

До повномасштабного вторгнення Розовий був учасником команди Загорецька Людмила Степанівна, а також брав участь у проєкті "1+1" "Ігри приколів".

На початку великої війни Розовий записався добровольцем у полк "Азов". Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках, брав участь у обороні Києва.