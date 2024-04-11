Міс Апанасенко підкреслила фігуру визивним купальником з перфорацією на грудях. Фото

Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко потішила прихильників черговою "вау-фотосесією".

Титулована красуня знялася у білосніжному купальнику з ефектним вирізом у зоні декольте.

Кількома новими кадрами Вікторія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вікторія похизувалася бюстом фото з Instagram Вікторії Апанасенко

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Ефектна зйомка у білому луці фото з Instagram Вікторії Апанасенко

До речі, раніше Апанасенко вже дивувала фанів визивними образами на фотосесіях. Дівчина час від часу влаштовує зйомки, зокрема, під відкритим небом.

Нагадаємо, у березні Вікторія відзначила річницю шлюбу і вперше показала чоловіка.