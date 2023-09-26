Пахне спокусою: Бекхем показалася в звабливих луках і сексі-позах із нагоди виходу своїх перших парфумів

Дизайнерка Вікторія Бекхем постала перед камерою в нехарактерному для неї образі фатальної звабниці. Фотосесію утнули до виходу першої колекції парфумів від VB.

На атмосферних кадрах 49-річна Вікі красується в напівпрозорій сукні, а то й узагалі в бюстгальтері й серпанку.

Схоже, Вікторія впорснула в ці парфуми чимало пристрасті Фото з сайту Victoria Beckham Beauty

Один із унісекс-ароматів, який уже днями можна буде придбати, має назву "Portofino '97". Під час його створення Вікторія надихалася романтичними спогадами про поїздку до Портофіно з Девідом у 1997-му, пише Daily Mail.

Реклама:

Бекхем пригадала, як вони з коханим іще до весілля їздили до Італії

Другі парфуми звуться "Suite 302" - це відсилка до номеру в паризькому готелі, де зупинялася пара. А треті, "San Ysidro Drive", названі на честь вулиці, де розташована оселя Бекхемів у Лос-Анджелесі.

Цей кадр було зроблено в Парижі

Такою матуся чотирьох нащадків перед камерою постає нечасто

Нагадаємо, нещодавно інсайдер розказав, як Девід та Вікторія підтримують вогник у своїх стосунках після 24 років шлюбу.







