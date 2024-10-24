"В процесі повернення сідниць": Маремуха показала, яку дупцю мала до вагітності. Фото

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє, яка 2 роки тому вперше стала мамою, розказала, як повертала форму.

35-річна Вікторія також похизувалася сідницями, які мала до вагітності, і порадила полюбити спорт.

Відповіді на запитання підписників щодо фігури блогерка запостила в Instagram.

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"Спорт, більш-менш, збалансоване харчування, регулярність. Формула проста. Зробити фізичну активність рутиною. Старатися більше ходити - теж плюс.

Дякую за компліменти, та я ще досі в процесі повернення сідниць. Так як під час вагітності я не займалася спортом і отримала за це атрофію сідничних мʼязів та пресу. Мені довелося відновлюватися в реабілітаційному центрі 4 місяці. А потім рік спорту в тренажерці із дипломованим тренером, і от я майже в строю", - розказала Маремуха.

Так зараз виглядає тіло ексмоделі у спідньому скрін з Instagram

"Я дивлюся на свого тренера. Йому за 50. І виглядає він супер: і тілом, і душею! Бо займається спортом! Бо це для нього стиль життя, він не змушує себе. Він без цього не може. В мене вже так само. Звісно, допомагає те, що я 10 років займалася танцями, і моє тіло звикло до навантаження, просить його і кайфує. І якби в селі, де я росла, були б інші гуртки чи спортивні секції, я взагалі, думаю, що з мене б вийшов хороший спортсмен.

Тому я воджу Луку (сина - ред.) на плавання. Думаю, буде ще багато різних секцій і гуртків, щоб привити йому здоровʼя, бажання займатися чимось та корисні звички, ну і, звісно б, він вибрав собі те, що буде йому приносити задоволення", - розказала Вікторія.

До вагітності блогерці не подобалися такі сідниці, а тепер Вікторія намагається їх повернути

"Запамʼятайте істину - дієти чи укольчики всілякі, херячення на марафонах приносять лише тимчасові результати. На жаль. Це все постійно треба підтримувати. Це просто треба прийняти і налаштувати себе на гру в довгу і, головне, обрати вид спорту. Не подобаються тренажери - спробуйте танці, бокс тощо. Знайдіть своє і будьте здорові та в улюбленій формі тіла", - порадила вона.

Нагадаємо, за рік після пологів блогерка схудла до 63 кіло. Раніше Вікторія показувала себе в купальнику до народження дитини у вазі 56 кг.