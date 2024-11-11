Маремуха у горах посвітила пласким животом на чорно-білих фото
11 листопада, 17:30
Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє показалася на відпочинку у Львівській області.
Для фото 35-річна колишня модель посвітила пласким животиком на тлі краєвидів та повеселилася з 2-річним сином Лукою.
"Поки я не продала свою квартиру в Києві, і не купила ділянку в горах, буду їздити (у Коростів - ред.), - підписала фото Вікторія.
Як відомо, за рік після пологів блогерка схудла до 63 кіло. Раніше вона показувала і розказувала, як повертає свої "довагітні" сідниці.
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