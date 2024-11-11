Маремуха у горах посвітила пласким животом на чорно-білих фото

11 листопада, 17:30
Маремуха у домашньому луці в Карпатах
фото з Instagram

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє показалася на відпочинку у Львівській області.

Для фото 35-річна колишня модель посвітила пласким животиком на тлі краєвидів та повеселилася з 2-річним сином Лукою.

"Поки я не продала свою квартиру в Києві, і не купила ділянку в горах, буду їздити (у Коростів - ред.), - підписала фото Вікторія.


Маремуха посвітила животом

До речі, до вагітності при зрості 170 см Вікторія важила 56 кіло

І, схоже, майже повернулася у форму

І, схоже, майже повернулася у форму

Маремуха з сином Лукою

Маремуха не боїться показувати себе зранку без мейка

Як відомо, за рік після пологів блогерка схудла до 63 кіло. Раніше вона показувала і розказувала, як повертає свої "довагітні" сідниці.

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Вікторія Маремуха
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