Вино. Люди. Літо. Як NOVUS створив власну оазу на Be Wine 2025

КВЦ "Парковий" на два дні — 24 та 25 травня — перетворився на справжній виносвіт: кращі виноробні країни, сотні сортів, тисячі келихів і безліч емоцій. Серед головних героїв фестивалю — бренд-зона NOVUS. Але це було не просто про вино — це про культуру, стиль життя й насолоду моментом.

Винний лаунж серед міста — зелена оаза NOVUS

Телеведучі Нікіта Добринін та Андрій Чорновол

Зона NOVUS стала однією з найінстаграмніших локацій фестивалю. Простора, зі смаком оформлена, з елементами живої зелені, вона нагадувала винний лаунж просто неба, де хочеться затриматися, перепочити, поспілкуватися і просто бути. З келихом у руці, в компанії друзів і нових знайомств.

Актор Григорій Бакланов

Тут звучали не лише ноти білого чи червоного, а й нотки натхнення — дегустації, розмови з сомельє, рекомендації вин до страв і безалкогольні відкриття. Атмосфера була невимушеною, а кожен охочий міг відчути себе частиною великої винної культури.

"Це не просто напій — це культура", — кажуть у NOVUS

"Ми створили оазу — для наших клієнтів, партнерів і тих, хто ще не відкрив для себе наш винний всесвіт", — розповідає Марія Коршикова, директорка з бренду та комунікацій NOVUS.

Телеведучий Андрій Чорновол справа

І справді, NOVUS — не просто торгова мережа. Це бренд, який формує культуру споживання вина в Україні: обирає найкраще з усього світу, відстежує тренди й водночас дбайливо зберігає класичні смаки.

Тренди, класика й ексклюзив — усе поруч

Категорійна менеджерка NOVUS Єлєна Маєвська пояснює: лише в NOVUS представлено понад 1500 вин — тихих, ігристих, коктейльних та безалкогольних. І частина з них — ексклюзиви, які не знайти в інших мережах.

"Тренд на безалкогольне зростає — це вибір активної молоді, що цінує смак і легкість. Ми відповідаємо на цей запит, пропонуючи вина, які дозволяють насолоджуватися моментом без прив’язки до градусів", — додає Єлєна.

На полицях NOVUS — завжди актуальне поєднання: трендові новинки, класика з Франції, Італії чи Іспанії, сміливі смаки Нового Світу, біодинаміка, органіка — й усе це доступно щодня, а не лише на фестивалях.

Гості, келихи, сторіз — винна магія жила тут

Серед гостей бренд-зони — телеведучий Нікіта Добринін, Надія Матвєєва, актори Катерина Кузнецова та Григорій Баклан. А скільки ще облич було у кадрах, сторіз, reels — винна зона NOVUS стала місцем, де кожен створював власний кадр літа.

Телеведуча Надія Матвєєва

Акторка Катерина Кузнецова та телеведучий Андрій Чорновол



Фестиваль триває! Акція на вина — вже у NOVUS

Be Wine завершився, але винна подорож триває. З 29 травня у всіх супермаркетах NOVUS стартує великий винний фестиваль зі знижками -40% на вина власного імпорту. Біле, червоне, рожеве, ігристе й безалкогольне — з 22 країн світу. Два тижні винного щастя — поруч із вашим домом.

Це можливість для кожного — від новачка до знавця — відкрити новий смак і знайти свою ідеальну пляшку літа.

Вино — це не просто напій. Це діалог, стан душі, спогад. І саме це вдалося передати NOVUS — легко, красиво і професійно. Якщо ви шукаєте щось більше, ніж просто алкоголь, просто зайдіть у NOVUS. Вас там вже чекають — з тими самими смаками, що підкорили Be Wine.

P.S. Хто був у бренд-зоні, точно має чим поділитися в сторіз. А хто не був — усе ще встигне відчути атмосферу. Пляшка літа вже чекає саме на вас.