Вино. Люди. Літо. Як NOVUS створив власну оазу на Be Wine 2025

Вино. Люди. Літо. Як NOVUS створив власну оазу на Be Wine 2025

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27 травня, 17:30

КВЦ "Парковий" на два дні — 24 та 25 травня — перетворився на справжній виносвіт: кращі виноробні країни, сотні сортів, тисячі келихів і безліч емоцій. Серед головних героїв фестивалю — бренд-зона NOVUS. Але це було не просто про вино — це про культуру, стиль життя й насолоду моментом.

Винний лаунж серед міста — зелена оаза NOVUS

Телеведучі Нікіта Добринін та Андрій Чорновол

Телеведучі Нікіта Добринін та Андрій Чорновол

Зона NOVUS стала однією з найінстаграмніших локацій фестивалю. Простора, зі смаком оформлена, з елементами живої зелені, вона нагадувала винний лаунж просто неба, де хочеться затриматися, перепочити, поспілкуватися і просто бути. З келихом у руці, в компанії друзів і нових знайомств.

Актор Григорій Бакланов

Актор Григорій Бакланов

Тут звучали не лише ноти білого чи червоного, а й нотки натхнення — дегустації, розмови з сомельє, рекомендації вин до страв і безалкогольні відкриття. Атмосфера була невимушеною, а кожен охочий міг відчути себе частиною великої винної культури.

"Це не просто напій — це культура", — кажуть у NOVUS

"Ми створили оазу — для наших клієнтів, партнерів і тих, хто ще не відкрив для себе наш винний всесвіт", — розповідає Марія Коршикова, директорка з бренду та комунікацій NOVUS.

Телеведучий Андрій Чорновол справа

Телеведучий Андрій Чорновол справа

І справді, NOVUS — не просто торгова мережа. Це бренд, який формує культуру споживання вина в Україні: обирає найкраще з усього світу, відстежує тренди й водночас дбайливо зберігає класичні смаки.

Тренди, класика й ексклюзив — усе поруч

Категорійна менеджерка NOVUS Єлєна Маєвська пояснює: лише в NOVUS представлено понад 1500 вин — тихих, ігристих, коктейльних та безалкогольних. І частина з них — ексклюзиви, які не знайти в інших мережах.

"Тренд на безалкогольне зростає — це вибір активної молоді, що цінує смак і легкість. Ми відповідаємо на цей запит, пропонуючи вина, які дозволяють насолоджуватися моментом без прив’язки до градусів", — додає Єлєна.

На полицях NOVUS — завжди актуальне поєднання: трендові новинки, класика з Франції, Італії чи Іспанії, сміливі смаки Нового Світу, біодинаміка, органіка — й усе це доступно щодня, а не лише на фестивалях.

Гості, келихи, сторіз — винна магія жила тут

Серед гостей бренд-зони — телеведучий Нікіта Добринін, Надія Матвєєва, актори Катерина Кузнецова та Григорій Баклан. А скільки ще облич було у кадрах, сторіз, reels — винна зона NOVUS стала місцем, де кожен створював власний кадр літа.

Телеведуча Надія Матвєєва

Телеведуча Надія Матвєєва

Акторка Катерина Кузнецова та телеведучий Андрій Чорновол

Акторка Катерина Кузнецова та телеведучий Андрій Чорновол


Фестиваль триває! Акція на вина — вже у NOVUS

Be Wine завершився, але винна подорож триває. З 29 травня у всіх супермаркетах NOVUS стартує великий винний фестиваль зі знижками -40% на вина власного імпорту. Біле, червоне, рожеве, ігристе й безалкогольне — з 22 країн світу. Два тижні винного щастя — поруч із вашим домом.

Це можливість для кожного — від новачка до знавця — відкрити новий смак і знайти свою ідеальну пляшку літа.

Вино — це не просто напій. Це діалог, стан душі, спогад. І саме це вдалося передати NOVUS — легко, красиво і професійно. Якщо ви шукаєте щось більше, ніж просто алкоголь, просто зайдіть у NOVUS. Вас там вже чекають — з тими самими смаками, що підкорили Be Wine.

P.S. Хто був у бренд-зоні, точно має чим поділитися в сторіз. А хто не був — усе ще встигне відчути атмосферу. Пляшка літа вже чекає саме на вас.

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