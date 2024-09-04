Підловили у Нью-Йорку: Візерспун закидають роман із німецьким фінансистом. Фото

Здається, в особистому житті 48-річної американської актриси Різ Візерспун сталися приємні зміни.

Зірка, якій після розлучення із другим чоловіком у 2023-му приписували чимало романів, вже кілька місяців перебуває у стосунках із 56-річним німецьким фінансистом Олівером Хаарманном. Принаймні, про це пише Page Six.

Як розповіло видання, потенційну пару днями помітили на вертольотному майданчику у Нью-Йорку. Спершу туди прибула сама Різ у компанії синів: 11-річного Теннессі та 20-річного Дікона. А згодом там з’явився і Олівер.

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Цікаво, що чутки про їхній роман почали ширитися місяць тому, після того, як їх підловили за вечерею у ресторані.

Нагадаємо, раніше Різ Візерспун 12 років була заміжня за агентом з пошуку талантів Джимом Тотом. Після розлучення їй, до речі, закидали стосунки із голлівудським актором Кевіном Костнером.