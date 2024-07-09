"Команда мрії": Еністон та Візерспун у джинсовому кежуелі замилували фанів спільним фото
Акторки Дженніфер Еністон, Різ Візерспун і Тіг Нотаро анонсували 4-ий сезон серіалу "Ранкове шоу" спільним фото.
Жінки скоординували свої луки, витримавши їх у біло-блакитній, джинсовій гамі.
55-річна Джен і 48-річна Різ, позуючи перед камерою, ніжно прихилилися одна до одної. Фото Еністон поділилася в Instagram.
"Команда мрії... Милі... Команда мрії...", - тішаться підписники, роблячи компліменти молодому вигляду акторок.
Нагадаємо, Еністон та Візерспун у реальному житті є подружками. А торік кралечки удвох знялися для глянцю.
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