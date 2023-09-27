Торт із матюком та недешевий подарунок: Остапчук показав, як дружина привітала його з 39-річчям

27-го вересня шоумен Володимир Остапчук відзначає 39-річчя.

Із нагоди цього його третя дружина 23-річна блогерка Катя Полтавська зробила чоловікові сюрприз.

Жінка "вкрала" благовірного на кілька днів до готелю, а також побалувала його нічогенький подарунком.

Катя зробила сюрприз чоловіку скріншот зі сторіз

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До речі, Остапчук нещодавно разом з Полтавською повернулися з Канади. Крім тамтешніх благодійних (і не тільки) івентів, через які пара з неабиякою регулярністю подорожує по всьому світу, подружжя, швидше за все, побачилося і з дітьми Вова.

У номері на пару чекали кульки й тортик скріншот зі сторіз Володимира Остапчука

Як відомо, 9-річна Емілія та 5-річний Еван після початку повномасштабного вторгнення живуть із їхньою мамою, першою дружиною Вови Оленою у Канаді.

Остапчук не толерує неголені ноги дружини, але залюбки приймає коштовні подарунки від неї скріншот зі сторіс Володимира Остапчука

Пара перед тим вигуляла схожі луки на премії Muz Var скріншот зі сторіс

Нагадаємо, друга дружина ведучого нотаріуска Христина вже поринула у нові стосунки. Жінка все ще ділить із ексом спільний будинок, у який той вже зібрався в’їжджати з новою благовірною.