Торт із матюком та недешевий подарунок: Остапчук показав, як дружина привітала його з 39-річчям
27-го вересня шоумен Володимир Остапчук відзначає 39-річчя.
Із нагоди цього його третя дружина 23-річна блогерка Катя Полтавська зробила чоловікові сюрприз.
Жінка "вкрала" благовірного на кілька днів до готелю, а також побалувала його нічогенький подарунком.
До речі, Остапчук нещодавно разом з Полтавською повернулися з Канади. Крім тамтешніх благодійних (і не тільки) івентів, через які пара з неабиякою регулярністю подорожує по всьому світу, подружжя, швидше за все, побачилося і з дітьми Вова.
Як відомо, 9-річна Емілія та 5-річний Еван після початку повномасштабного вторгнення живуть із їхньою мамою, першою дружиною Вови Оленою у Канаді.
Нагадаємо, друга дружина ведучого нотаріуска Христина вже поринула у нові стосунки. Жінка все ще ділить із ексом спільний будинок, у який той вже зібрався в’їжджати з новою благовірною.