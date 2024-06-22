Сердючка кулінарною метафорою відповіла на закиди Фаріон щодо суржику. Відео
Співак Андрій Данилко, який більш відомий як Вєрка Сердючка, зі сцени порівняв скандальну мовознавицю та екснардепку Ірину Фаріон із відомою українською стравою, щоправда з дивною начинкою.
Відео у мережі поширили відвідувачі концерту Сердючки.
Справа у тому, що напередодні концерту Данилка Фаріон розкритикувала його в інтерв'ю за виконання пісень російською мовою. Вона назвала його "символом ментальної кризи" та заявила, що він є представником кризи української культури, бо виріс у суржикомовному середовищі. Також вона перша вдалася до порівняння із їжею, та сказала:
"Це коли ти не знаєш, хто ти, коли змішуєш гречку з макаронами та споживаєш в одній тарілці та за один раз".
Відповідь на такі заяви одіозної мовознавиці від Данилка не забарилася. На своєму концерті зі сцени він промовив:
"Ви знаєте, пані Фаріон, а ви - вареники з тирсою".
Нагадаємо, як відомо Вєрка Сердючка переробила свій хіт "Lasha Tumbai". Тепер у словах пісні співається "Russia Goodbye".
Також ТаблоID писав, як змінювався образ Вєрки Сердючки - від провідниці до зірки Євробачення.