"Тоді і зараз": Данилко показав маму Сердючки у дитинстві. Фото
Співак Андрій Данилко (Вірка Сердючка) замилував фотографією своєї сценічної мами Інни Білоконь у юності.
Світлиною зірка поділився у своєму Instagram.
Данилко опублікував колаж з двох фото: на першому Білоконь позує на пляжі у юності, а на іншому в образі мами Сердючки з шарфом політичної партії.
"Як то кажуть "Then and now" (тоді і зараз, - ред.): Аліса Вікторівна Білокінь", - написав Андрій.
Нагадаємо, нещодавно мама Сердючки похизувалася своєю донькою у весільній сукні.
Як відомо, зараз донька Інни Білоконь вагітна.
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