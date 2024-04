"Тоді і зараз": Данилко показав маму Сердючки у дитинстві. Фото

Співак Андрій Данилко (Вірка Сердючка) замилував фотографією своєї сценічної мами Інни Білоконь у юності.

Світлиною зірка поділився у своєму Instagram.

Данилко опублікував колаж з двох фото: на першому Білоконь позує на пляжі у юності, а на іншому в образі мами Сердючки з шарфом політичної партії.

"Як то кажуть "Then and now" (тоді і зараз, - ред.): Аліса Вікторівна Білокінь", - написав Андрій.

Данилко назвав Інну Алісою, бо вважає, що вона в дитинстві була схожа на головну героїню радянського фільму "Гості з майбутнього" Фото Instagram Вірки Сердючки

Нагадаємо, нещодавно мама Сердючки похизувалася своєю донькою у весільній сукні.

Як відомо, зараз донька Інни Білоконь вагітна.