Клінтони, "десертна обручка" і гучна вечірка: як син Сороса відгуляв весілля зі старшою на 10 років коханою у Нью-Йорку

Фото Carl Timpone

14 червня у Нью-Йорку відбулося весілля довготривалої помічниці Гілларі Клінтон, майже 49-річної Хуми Абедін і сина Джорджа Сороса, 39-річного бізнесмена і мецената Алекса Сороса.

Про це повідомляє Vogue.

"Алекс купив обручку того ж ранку, а ввечері вже зробив пропозицію — просто за нашим обіднім столом. Він подав мені коробочку в пакеті на винос, сказавши, що це "десерт", — розказала Абедін журналу Vogue.

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Кількома тижнями пізніше вони поїхали до Італії, і Алекс зробив їй повторну пропозицію — цього разу на балконі їхнього готельного номеру.

Спочатку Абедін і Сорос планували просто утекти й одружитися, але все змінилося на вечірці з нагоди заручин, яку влаштувала Гілларі Клінтон — колишня перша леді, держсекретарка США і багаторічна керівниця Хуми, з якою вона почала працювати ще 19-річною стажеркою, навчаючись у Університеті Джорджа Вашингтона.

Так розпочався ранок нареченої Фото Carl Timpone

Весільний вікенд складався з двох церемоній — спершу відбувся ніках (ісламська), де було підписано кетубу (єврейський шлюбний контракт), а наступного дня — велике святкування в маєтку Соросів у Water Mill.

Захід організував відомий дизайнер заходів Рауль Авіла у співпраці з редакторкою Vogue Sache Taylor.

Молодята і головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур

Серед гостей був і актор Едріан Броуді

Та акторка Дженніфер Лоуренс

Протягом свята Хума змінила декілька вбрань: плаття від Erdem, Givenchy та Oscar de la Renta, а Алекс з’явився в чорному смокінгу від Dior.

Серед гостей — Білл та Гілларі Клінтон, віцепрезидентка Камала Гарріс, Ненсі Пелосі, сенатор Чак Шумер, редакторка Vogue Анна Вінтур, а також друзі родини, включно з Гаррі Лайманами. На заході виступали Boyz II Men та DJ‑Nice.

"Президент Клінтон і Гілларі були неймовірною підтримкою протягом багатьох років. Ми були щиро вдячні, що змогли розділити цей особливий момент з ними — з нетерпінням чекаємо нових зустрічей", - подякувало подружжя

Звісно ж, на заході був присутній батько Алекса

Фотограф закарбував зворушливі моменти

Замість подарунків пара попросила внести пожертви в "Vow for Girls" (організації, що підтримує дівчат-сиріт в Африці - ред.).

Нагадаємо, пара познайомили в жовтні 2023 року на вечірці у Джемса і Нікі Гілтон-Ротшильд, заручини відбулися у червні 2024 року.