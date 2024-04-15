"Підзарядка позитивною енергією": Магучіх здивувала романтичним образом у люксових брендах. Фото

Тетяна Сухачова 15 квітня, 12:00

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту, 22-річна Ярослава Магучіх у соцмережах ділиться не лише спортивним контентом.

В Instagram дівчина показала трохи модних світлин, попозувавши із сумкою люксового бренду Dior. Образ із синьою сукенкою вона доповнила сандалями того ж бренду, а також окулярами Miu Miu.

"Вихідний – це час для повного відновлення сил і підзарядки позитивною енергією перед новим тижнем", – написала вона під фото.

Ярослава має пристрасть не лише до спорту, але й до моди

Ярослава має пристрасть не лише до спорту, але й до моди

фото з Instagram Ярослави Магучіх

До речі, Магучіх досить рідко можна побачити у сукнях

До речі, Магучіх досить рідко можна побачити у сукнях

фото з Instragram
22-річна Магучіх попозувала у брендах

22-річна Магучіх попозувала у брендах

фото з Instagram
фото з Instagram

До речі, Ярослава не з чуток знайома із модною індустрією. На рахунку дівчини є як виходи на подіум, так і обкладинки глянцю.

Нагадаємо, у 2023-му Ярослава оголосила про заручини.

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Магучіх
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