Магучіх у чорному міні та на високих підборах посвітила ногами на вулицях Нью-Йорка. ВІДЕО

Бронзова призерка Олімпійських ігор, легкоатлетка Ярослава Магучіх, на відміну від деяких колег, доволі рідко балує своїх підписників гламурними луками.

І ось спортсменка виклала відео, на якому пройшлася Нью-Йорком в елегантному чорному міні та в човниках на високих підборах, які підкреслили стрункість та довжину її ніг.

Ярослава у total black та з кавою в руках продефілювала пішохідним переходом та посміхнулася в камеру. У коментарях оцінили перевтілення спортсменки та завалили її компліментами.

Незвично бачити Магучіх у такому образі, але їй дуже личить

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Нагадаємо, нещодавно Магучіх перед змаганнями потішила шанувальників кумедними танцями на стадіоні.