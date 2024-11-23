"Мій дорогий дім": Юрушева приїхала в Київ та показала цілунки зі Скічком. Фото

Юлія Леськова 23 листопада, 10:31
Єлизавета Юрушева позує для фото
Фото з Instagram Єлизавети Юрушевої

Бізнесвумен Єлизавета Юрушева, яка з дітьми мешкає в Мілані, завітала до рідного Києва та показала цілунки зі своїм чоловіком, колишнім шоуменом і депутатом Олександром Скічком.

Фото Єлизавета виклала у своєму Instagram.

"24 години в Києві. Мій дорогий дім, я так за тобою сумувала", - написала вона.


Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко на фото

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Нагадаємо, у Єлизавети Юрушевої та Олександра Скічка є двоє спільних донечок Наталя та Анна. Також у Лізи є старший син Даніель від попередніх стосунків.

Як відомо, Юрушева та Скічко на початку вересня відсвяткували 7-му річницю шлюбу.

Юрушева
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