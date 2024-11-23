"Мій дорогий дім": Юрушева приїхала в Київ та показала цілунки зі Скічком. Фото
Бізнесвумен Єлизавета Юрушева, яка з дітьми мешкає в Мілані, завітала до рідного Києва та показала цілунки зі своїм чоловіком, колишнім шоуменом і депутатом Олександром Скічком.
Фото Єлизавета виклала у своєму Instagram.
"24 години в Києві. Мій дорогий дім, я так за тобою сумувала", - написала вона.
Нагадаємо, у Єлизавети Юрушевої та Олександра Скічка є двоє спільних донечок Наталя та Анна. Також у Лізи є старший син Даніель від попередніх стосунків.
Як відомо, Юрушева та Скічко на початку вересня відсвяткували 7-му річницю шлюбу.
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