"Більш розслаблена та мудріша": Юрушева у корсетному міні привітала себе з 37-річчям та пожартувала про вік

24-го жовтня дружина колишнього очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева святкує свій день народження.

З нагоди 37-річчя Єлизавета запостила красиві фото в корсетній сукні та іронічно поділилася інсайтами щодо віку.

"Дивіться, кому тут виповнилося 37! Все ще достатньо молода, щоб танцювати всю ніч, але вже досить мудра, щоб знати, що на відновлення піде два дні! Все така ж приголомшлива, трохи мудріша і тепер офіційно CEO компанії "З віком стаю краще, як хороше вино", - написала Юрушева.

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А ще напередодні 37-річчя Єлизавета вирішила записати відео, де розказала, як змінилася за останні роки.

Іменинниця зізналася, що в 36 вперше в житті повірила в себе та, на її думку, припинила дорослішати ще з 23.

"Мій останній день у ролі 36-річної. Я вже давно перестала думати про цифри, але з віком стала більш розслабленою та впевненою в собі, чого не розуміла, коли була молодшою. Я збираюся насолодитися своїм днем і просто цікаво, чи є у когось ритуали або традиції на останній день перед днем народження? Знаю, що деякі люди пишуть листи самим собі тощо", - порадилася з підписниками Єлизавета.

Як відомо, Юрушева з тих, хто на власному прикладі показує, що здобувати знання ніколи не запізно. У 2023-му мама трьох дітей взялася опановувати професію фешн-дизайнера. А нещодавно запустила власний бренд одягу.