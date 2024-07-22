Хореограф Кот із дружиною замилували сімейними фото з новонародженою донькою

Марія Мельник 22 липня, 11:30
Женя Кот та Наталія Татарінцева з новонародженою донькою

Женя Кот та Наталія Татарінцева влаштували перший фотосет з донькою

Хореограф, зірка шоу "Танці з зірками" Євгеній Кот разом із дружиною, семиразовою чемпіонкою України з художньої гімнастики Наталією Татарінцевою замилували серією сімейних фото.

Новоспечені батьки показали знімки з пологового будинку і перший фотосет з маленькою донькою Лелею.

36-річний Женя та майже 34-річна Наталія стали батьками 10-го липня. Подружжя не стало довго тримати інтригу і ховати обличчя дівчинки від загалу.


Хореограф Кот і гімнастка Татарінцева потримали доньку на руках

Наталія і Євген не бояться показувати малу своїм підписникам

А ще Татарінцева не з тих, хто боїться народжувати після 30

А ще Татарінцева не з тих, хто боїться народжувати після 30

Євгеній Кот та його родина з Лелею у пологовому будинку

Подружжя познайомило світ з Лелею ще у пологовому будинку

Женя та Наталія одружилися у червні 2019-го. Весілля і медовий місяць пара провела на Таїті.

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