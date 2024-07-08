"Не треба стверджуватись за рахунок дітей": Шульгіна у міні й латексі назвала переваги вагітності в 30+

Шульгіна про переваги вагітності після 30

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна, яка за останні два роки двічі стала мамою, зруйнувала стереотипи щодо народження дітей.

Саша, якій у вересні виповниться 36, перелічила плюси вагітності після 30, і пригадала зірок, які стали мамами в тому ж віці.

Свою першу доньку Анджеліну Саша народила у червні 2022-го (у віці 34 роки), а молодшу Аспен - у жовтні минулого року.

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На власному прикладі Шульгіна закликала не боятися народжувати після 30.

"Чим же чудові пологи після 30? На думку психологів, народження дитини в більш зрілому віці досить виправдане, а різниця між 20 і 30 роками в медичному аспекті не дуже суттєва, якщо жінка стежить за своїм здоров'ям. Насправді, тут важливий не вік, а емоційна готовність жінки до зустрічі з дитиною, її настрій та психологічна зрілість"? - зазначила Саша.

Саша вважає, що народжувати у більш свідомому віці краще і для самої мами, і для дитини

На фото блогерка та її перша донька Анджеліка

"Здебільшого, після 30 років жінка вже має життєвий досвід і мудрість, усвідомлює своє призначення, приймає обдумані рішення, має більш стабільну психіку. З такою мамою психологічний комфорт малюкові забезпечено. Дівчатка, діліться, в якому віці стали мамою? Якщо ще не стали - чи є страх народжувати після 30-35 років? Я впевнена, що зараз справляюся краще, ніж якби в 20 (народила - ред.). По-перше, я реалізована, і мені не треба самостверджуватись за рахунок дітей, по-друге, я усвідомлена, медитація допомагає мені в прийнятті дітей і в самовладанні, ну, і по-третє, з роками стаєш більш терплячою", - пояснила блогерка.

Саша з Суперменом і двома доньками живуть в будинку у США

Нагадаємо, Шульгіна вже довгий час живе у США, де і познайомилася зі своїм чоловіком (якого називає Суперменом). Раніше вона розказувала про перше враження від свого чоловіка (якого Саша називає Суперменом) та розказала про сімейний бюджет.